7PAGINAS

Martes 11 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Estudiantes batió a Ferro y jugará los octavos de la Liga Provincial de Mayores

En un Gigante Verde repleto, el Club Estudiantes Concordia derrotó 68 a 55 a Ferrocarril y se clasificó a los octavos de final de la Liga Provincial de básquet masculina cerrando la serie 2 a 1. Martín Fagalde con 19 puntos fue el goleador del encuentro. En el "expreso" Joaquín Obregón culminó con 18 unidades. Ahora el "verde" jugará la siguiente instancia ante Sportivo San Salvador en otra llave al mejor de tres juegos y el viernes a las 21.30 horas será el primer encuentro en calle San Luis y Santa María de Oro.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En una serie electrizante y cambiante, Estudiantes logró dar vuelta la serie y se metió entre los 16 mejores equipos del certamen provincial. Como había ocurrido en el Play In del 2024, el elenco estudiantil volvió a eliminar al ferroviario y se instaló en los octavos donde ahora tendrá doble chance para clasificar a la Liga Federal 2026.

En la noche del lunes, Ferro había comenzado mejor a fuerza de triples cerrando el segmento inicial ganando 23 a 14. Sin embargo, el dueño de casa ajustó su defensa, empezó a potenciarse en ataque y con el parcial de 20 a 7, con un triple de Jeremías Dreiling sobre la chicharra de aro a aro se fue al entretiempo triunfando 34 a 30.

En el complemento, el «expreso» comenzó a sentir la merma física teniendo en cuenta que alguno de sus jugadores venían disputando prácticamente los 40 minutos en toda la eliminatoria, y Estudiantes lo aprovechó logrando un parcial de 14 a 7 para culminar arriba el tercer cuarto 48 a 37.

El último cuarto fue para el anfitrión por 20 a 18 que se terminó quedando con el triunfo y la llave con un resultado final de 68 a 55. Estudiantes se instaló en octavos de final y Ferro culminó su participación en la competencia federativa.

Ahora los dirigidos por Juan Ignacio Conti enfrentarán a Sportivo San Salvador. La ida será este viernes a las 21.30 en el Gigante Verde. El juego 2 el domingo en la capital del arroz a las 20 y si hay tercer juego se desarrollará el martes 18 de noviembre en Concordia a las 21.

Síntesis

Parciales: 14-23, 20-7 (34-30), 14-7 (48-37), 20-18 (68-55)

Estudiantes (68): Bruno Caribaux 8, Martín Fagalde 19, Alejo Cecchi 12 (X), Gonzalo Pryszczuk 9, Jeremías Dreiling 8 (F.I.); Joaquín Ortiz 9, Mateo Fochesatto 0, Ignacio Cabanillas 1, Nahuel García 2. DT: Juan Ignacio Conti.

Ferrocarril (55): Joaquín Obregón 18, Pablo Nogues 12, Martín Nogues 9, Luciano Silvestrini 8, Agustín Vercesi 2 (x) (F.I.); Rodrigo Mañanes 3, Juan Escudero 2, Tiziano Pacor 1, Tomás Kaemena 0, Benjamín Leiva 0. DT: Ricardo Truffa.

Por Mariano Noveli

Foto: Jesús Vallejos