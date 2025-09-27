Estudiantes de Concordia crearon una rampa móvil para garantizar la accesibilidad edilicia

El edificio donde se dicta el programa Oportunidades fue cedido por la Fundación, pero al ser una construcción antigua, no contaba con las condiciones de accesibilidad adecuadas.

Inclusión y trabajo colaborativo

Frente a la necesidad planteada, Emiliano Cracco, facilitador territorial del programa y estudiante del taller de carpintería, propuso la alternativa.

«Se me ocurrió presentar una nota para que, junto a mis compañeros del taller, pudiéramos construir una mini rampa móvil para cubrir esta necesidad. Una vez que se aprobó, articulamos con la escuela y logramos donar la rampa a la Fundación. Quiero agradecer a mis compañeros, al profe y a los directivos de la escuela Nº 152 por la predisposición y el compromiso con la inclusión», expresó Cracco.

El director de Educación de Jóvenes y Adultos, Alfredo Blochinger, subrayó la importancia de la acción. «Estamos muy contentos porque los tutores y facilitadores no sólo brindan apoyo constante, sino que también piensan en cómo hacer una educación más inclusiva. Felicitamos al facilitador por la idea, a los estudiantes y docentes que la llevaron a cabo y a cada actor que fue parte de este proceso de educación participativa e inclusiva», destacó.

Sobre el programa Oportunidades

El programa Oportunidades es una propuesta educativa del Consejo General de Educación (CGE) destinada a jóvenes y adultos que desean finalizar sus estudios secundarios. Abarca distintos puntos de la provincia y combina clases virtuales a través de la plataforma Atamá con encuentros presenciales.