Estudiantes de Concordia deberán actualizar la tarjeta SUBE para continuar con los beneficios

Según se indicó, el trámite puede realizarse desde esta semana y es fundamental para mantener el beneficio vigente durante el período de verano. La actualización es sencilla y puede efectuarse a través de distintas modalidades habilitadas por el sistema SUBE.

Entre las opciones disponibles se encuentran pasar la tarjeta por las Terminales Automáticas SUBE, consultar el saldo y validar la tarjeta mediante la aplicación oficial SUBE, o bien realizar una carga a bordo en las unidades de colectivos que cuenten con esta función habilitada.

Desde el área municipal remarcaron a 7Paginas, la importancia de cumplir con este paso, ya que la falta de actualización podría implicar la pérdida temporal del beneficio. Por tal motivo, recomendaron a los estudiantes realizar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes al momento de utilizar el transporte público.