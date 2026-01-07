7PAGINAS

Miércoles 7 de enero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Estudiantes de Concordia deberán actualizar la tarjeta SUBE para continuar con los beneficios

Desde el Departamento de Transporte, dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia, informaron que los estudiantes beneficiarios del boleto estudiantil —en los niveles primario, secundario y universitario— deberán actualizar su tarjeta SUBE para poder continuar accediendo al descuento correspondiente.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según se indicó, el trámite puede realizarse desde esta semana y es fundamental para mantener el beneficio vigente durante el período de verano. La actualización es sencilla y puede efectuarse a través de distintas modalidades habilitadas por el sistema SUBE.

Entre las opciones disponibles se encuentran pasar la tarjeta por las Terminales Automáticas SUBE, consultar el saldo y validar la tarjeta mediante la aplicación oficial SUBE, o bien realizar una carga a bordo en las unidades de colectivos que cuenten con esta función habilitada.

Desde el área municipal remarcaron a 7Paginas, la importancia de cumplir con este paso, ya que la falta de actualización podría implicar la pérdida temporal del beneficio. Por tal motivo, recomendaron a los estudiantes realizar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes al momento de utilizar el transporte público.