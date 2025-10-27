Estudiantes de Concordia mostraron su espíritu emprendedor en la Feria de la Economía Social

Durante la jornada, los jóvenes presentaron sus propios emprendimientos, ofrecieron productos al público y compartieron experiencias con otros expositores, aplicando los conocimientos adquiridos en el aula. De esta manera, pudieron fortalecer sus habilidades emprendedoras y su compromiso con los valores de la economía solidaria y participativa.

El programa “Aprender a Emprender” tiene como objetivo fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes, brindándoles herramientas para el desarrollo de proyectos sostenibles e inclusivos. En ese sentido, la feria se consolidó como un espacio de aprendizaje activo y de vinculación directa con la comunidad concordiense.

Proyectos destacados

Entre las propuestas más llamativas, los estudiantes de la E.S.J.A. N°29 “Prof. Erich Poenitz” presentaron Ensaladas Vida Sana, un emprendimiento que promueve la alimentación saludable con productos frescos y naturales; Kéfir Las Tres Vidas, dedicado a la elaboración artesanal de bebidas probióticas; y Dakota Salsas Gourmet, una propuesta que combina sabores caseros con innovación culinaria.

Por su parte, los alumnos de la Escuela Secundaria N°27 “Liotta” ofrecieron productos elaborados con esmero, como Planificados —centrado en la organización y presentación de productos artesanales— y Cosas Ricas, un emprendimiento de alfajores de maicena que conquistó a los visitantes.

Los estudiantes coincidieron en que la experiencia fue enriquecedora. “Aprendimos cómo mostrar lo que hacemos y hablar con la gente sobre nuestros productos. Nos dio más confianza para seguir con nuestros proyectos”, comentó una alumna. Otro participante agregó: “Emprender no es solo vender, también es trabajar en equipo y mejorar cada día”.

Acompañamiento institucional

La encargada del proyecto por parte de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, Andrea Popelka, destacó que “es muy importante que los jóvenes vivan estas experiencias, donde el aprendizaje se combina con la práctica real del emprender. Estos espacios les permiten descubrir su potencial y comprender el valor del trabajo colectivo”.

A su vez, el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, subrayó que “la Feria de la Economía Social es un ejemplo de cómo la educación y la producción pueden articularse para construir una sociedad más solidaria. Desde el Municipio seguimos acompañando estas iniciativas que fortalecen la participación y el desarrollo local”.

La jornada concluyó con un balance altamente positivo, reflejando el entusiasmo, la creatividad y el compromiso de los jóvenes concordienses, quienes demostraron que el emprender también es una forma de aprender y transformar la realidad.