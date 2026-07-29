Estudiantes de Concordia proponen colocar carteles con números útiles en las escuelas después del temporal

La iniciativa fue impulsada por Gonzalo Povison y Elías Causillas turno tarde del 6 A, estudiantes de Villa Adela y pasantes de Radio Nueva Vida, quienes propusieron a las autoridades del establecimiento colocar carteles y folletos con los principales números telefónicos de emergencia y servicios esenciales en lugares visibles de la institución.

La propuesta fue presentada a los directivos de la escuela, quienes aprobaron su implementación. El proyecto comenzará a desarrollarse a partir de la semana del 3 de agosto, con el objetivo de que toda la comunidad educativa pueda acceder de manera inmediata a los contactos necesarios ante cualquier situación de urgencia.

La idea surgió luego de las dificultades que atravesó la ciudad durante el intenso fenómeno meteorológico que afectó a Concordia. De acuerdo con un informe técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, las ráfagas de viento alcanzaron los 173,3 km/h en el norte de la ciudad, una intensidad equivalente a un tornado EF1, provocando daños en viviendas, establecimientos educativos, infraestructura urbana y sistemas productivos.

Frente a ese escenario, los estudiantes entendieron que contar con los números útiles de Bomberos, Policía, Ambulancias, Defensa Civil, hospitales y otros organismos de asistencia en un lugar visible puede marcar una diferencia en momentos críticos.

Más allá de la sencillez de la propuesta, el proyecto pone de manifiesto el compromiso social de los jóvenes concordienses, demostrando que, tras una emergencia, también surgen iniciativas que buscan fortalecer la prevención, la solidaridad y el cuidado de toda la comunidad.

Con esta acción, Gonzalo Povison y Elías Causillas esperan que la iniciativa no solo tenga impacto dentro de la Escuela Damián P. Garat, sino que también pueda ser replicada en otros establecimientos educativos de Concordia como una herramienta de concientización y respuesta rápida ante futuras emergencias.

Por Jose Luis Almiron