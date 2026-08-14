Estudiantes de Concordia suspenden el Ferro y el Banderazo

Las actividades estudiantiles previstas para este sábado 15 de agosto en Concordia fueron suspendidas debido a las condiciones climáticas pronosticadas para la jornada.

La decisión fue comunicada por Estudiantes Concordienses Unidos (ECU 2026), desde donde señalaron que se priorizó la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes.

De esta manera, quedaron suspendidas las actividades denominadas Ferro y Banderazo, que finalmente serán reprogramadas junto con la Guerra de Hinchadas para el próximo 21 de septiembre, Día del Estudiante.

Una fecha unificada

Desde ECU explicaron que, debido al calendario de actividades y a compromisos asumidos previamente, no existe disponibilidad de una nueva fecha entre el 15 de agosto y el 21 de septiembre para realizar las actividades suspendidas.

Por ese motivo, se resolvió unificar las propuestas y trasladar al 21 de septiembre la realización del Ferro, el Banderazo y la Guerra de Hinchadas.

La intención es que los estudiantes puedan disfrutar de las actividades en una jornada especialmente significativa, con mejores condiciones para garantizar la participación y la seguridad de todos.

Qué pasará con las entradas

Desde la organización aclararon que quienes ya hayan adquirido sus entradas tendrán dos opciones.

Podrán conservar la entrada y utilizarla el 21 de septiembre, sin necesidad de realizar ningún trámite.

En caso de no poder asistir en la nueva fecha, también podrán solicitar la devolución del dinero.

Inscripciones para la Guerra de Hinchadas

La misma modalidad se aplicará a quienes ya hayan abonado su inscripción para participar de la Guerra de Hinchadas.

Los estudiantes podrán mantener vigente su inscripción para la actividad que se realizará el 21 de septiembre o solicitar el reintegro del dinero si no pueden participar en la nueva fecha.

Desde ECU indicaron que próximamente se informará el mecanismo y los medios habilitados para gestionar las devoluciones.

La seguridad, como prioridad

Desde Estudiantes Concordienses Unidos agradecieron la comprensión y el acompañamiento de los estudiantes ante la decisión adoptada.

La organización remarcó que la suspensión responde exclusivamente a la necesidad de priorizar la seguridad de todos, buscando que las actividades puedan desarrollarse posteriormente con tranquilidad y con la participación de la comunidad estudiantil.

Así, el tradicional Ferro y el Banderazo tendrán que esperar unas semanas más, pero se sumarán a la celebración del Día del Estudiante, el próximo 21 de septiembre, junto con la Guerra de Hinchadas.