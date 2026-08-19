Estudiantes de Concordia va por los cuartos de final de la Copa Oro Centro en Paraná

Estudiantes de Concordia ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa Oro Centro, que se disputa en Paraná. Tras cerrarse la fase regular, el conjunto concordiense finalizó en la tercera posición y deberá volver a medirse con Atlético Neuquén, al que consiguió derrotar este martes.

El nuevo encuentro está programado para este miércoles desde las 19:30, en lo que será el tercer cruce de la siguiente instancia del certamen.

En el triunfo conseguido durante la jornada del martes, los goles de Estudiantes fueron convertidos por Santino Hernández e Iñaki Moreno Egel, aportando para que el equipo de Concordia avanzara a la instancia decisiva.

Así quedaron los cuartos de final

Con la fase regular concluida, los cruces de cuartos de final quedaron establecidos de la siguiente manera:

Partido 1: Club Obras (1) vs. Casa Pérez (8)

Partido 2: Social Zona Sud (2) vs. Sal y Pimienta (7)

Partido 3: Estudiantes de Concordia (3) vs. Atlético Neuquén (6)

Partido 4: Godoy Cruz (4) vs. Atlético Paraná (5)

Estudiantes tendrá así una nueva oportunidad frente a un rival que ya conoce y al que logró superar en la jornada anterior.

El camino hacia las semifinales

También quedaron definidos los posibles cruces de semifinales.

El ganador del Partido 1 enfrentará al ganador del Partido 4, mientras que el vencedor del Partido 2 se medirá con el ganador del Partido 3.

De esta manera, si Estudiantes logra superar nuevamente a Atlético Neuquén, deberá enfrentar en semifinales al vencedor del duelo entre Social Zona Sud y Sal y Pimienta.

Otros equipos que quedaron afuera

La jornada también dejó eliminaciones en otros sectores de la competencia.

La Masía, representante de Paraná Oro Centro, y Juana Azurduy, de Posadas Oro Norte, perdieron sus respectivos encuentros y quedaron despedidos de sus participaciones.

En el caso de Juana Azurduy, todavía deberá disputar la tercera y última fecha de la fase regular.

Para Estudiantes, en tanto, comienza la etapa decisiva del torneo. El equipo concordiense buscará aprovechar el conocimiento de su rival para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Oro Centro.

Por Fernando Topo De Gaetano