Estudiantes de Contador Público de la UNER Concordia, visitaron la planta principal de Arcor

En el marco de los programas de extensión y formación práctica que impulsa la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), un contingente de estudiantes de los últimos años de la carrera de Contador Público participó de una enriquecedora jornada técnica y académica en una de las empresas agroindustriales con mayor proyección internacional de la región.

El destino del viaje de estudios fue la planta principal del Grupo Arcor, ubicada en la localidad de Arroyito, provincia de Córdoba. La actividad nació del propio interés e inquietud de los alumnos avanzados, quienes manifestaron la necesidad de conocer los procesos internos de una firma de envergadura global para complementar los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas de la alta casa de estudios de Concordia.

El valor de la práctica en el territorio

Desde la conducción de la Facultad de Ciencias de la Administración destacaron que este tipo de iniciativas resultan fundamentales para el perfil del graduado. La vinculación directa entre la teoría y la práctica, sumada a la observación y el conocimiento de la realidad del entramado corporativo actual, constituye un valor estratégico que potencia la calidad académica y la inserción laboral de sus estudiantes.

«Poder contrastar los manuales de estudio con el día a día de una corporación multinacional le otorga a los futuros contadores una perspectiva global del ejercicio profesional», señalaron fuentes institucionales de la facultad a 7Paginas.

Ejes de la experiencia: costos y gestión a gran escala

Durante la recorrida y las posteriores reuniones con los equipos técnicos de la empresa, los estudiantes pudieron interiorizarse en tres pilares fundamentales para su futuro desempeño profesional:

Circuito Operativo: Relevamiento visual y técnico de las cadenas de producción, logística y distribución que caracterizan a la industria alimentaria y agroindustrial.

Sistemas de Costeo: Comprensión en territorio de cómo una multinacional calcula, asigna y optimiza los costos fijos y variables en líneas de producción diversificadas.

Gestión Administrativa: Análisis de las estructuras de control, auditoría interna y toma de decisiones en una firma con presencia en mercados internacionales.

La experiencia formativa consolida el compromiso de la UNER de seguir tendiendo puentes directos entre la formación universitaria local y las demandas del sector productivo nacional.