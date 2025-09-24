Estudiantes de Federación visitaron la Reserva Natural Chaviyú para fortalecer la educación ambiental

Durante la jornada, los estudiantes recorrieron senderos y espacios de recreación, acompañados por sus docentes, en una experiencia que combinó aprendizaje y contacto directo con la naturaleza.

Según lo informado a 7Paginas, esta iniciativa forma parte de las actividades que impulsa la institución escolar, con el objetivo de que los jóvenes conozcan la riqueza ambiental de la zona, comprendan la importancia de su preservación y fortalezcan el compromiso con el cuidado de los recursos naturales.

De esta manera, la Reserva Chaviyú se consolidó una vez más como un espacio educativo y de integración, que promueve la valoración de los entornos naturales y la formación de una conciencia ecológica en las nuevas generaciones.