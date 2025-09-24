7PAGINAS

Miércoles 24 de septiembre de 2025
Estudiantes de Federación visitaron la Reserva Natural Chaviyú para fortalecer la educación ambiental

En el marco de una propuesta educativa destinada a fomentar la conciencia ambiental y la valoración del patrimonio natural, alumnos de la Escuela N° 11 “Linares Cardozo”, de Colonia Flores, realizaron una visita a la Reserva Natural Chaviyú, en la ciudad de Federación.
Durante la jornada, los estudiantes recorrieron senderos y espacios de recreación, acompañados por sus docentes, en una experiencia que combinó aprendizaje y contacto directo con la naturaleza.

Según lo informado a 7Paginas, esta iniciativa forma parte de las actividades que impulsa la institución escolar, con el objetivo de que los jóvenes conozcan la riqueza ambiental de la zona, comprendan la importancia de su preservación y fortalezcan el compromiso con el cuidado de los recursos naturales.

De esta manera, la Reserva Chaviyú se consolidó una vez más como un espacio educativo y de integración, que promueve la valoración de los entornos naturales y la formación de una conciencia ecológica en las nuevas generaciones.