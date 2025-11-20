7PAGINAS

Miércoles 19 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Estudiantes de La Plata jugará la final del Senior +35 y un federense va por el título

El equipo Senior +35 de Estudiantes de La Plata dio un paso decisivo en la Liga Senior del Fútbol Argentino al vencer como visitante a Racing Club de Avellaneda por 1 a 0, en un encuentro intenso y atractivo que mantuvo la expectativa hasta el último minuto.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Con este triunfo, el Pincha aseguró su lugar en una de las llaves que definirá el pase a la gran final del certamen. Su próximo compromiso será ante Tigre, duelo en el que Estudiantes actuará como local gracias a su mejor posición en la tabla general durante la fase regular.

Un dato que destaca a nivel regional es la presencia del federense Ángel “Pepo” Saucedo, uno de los entrerrianos que integra el plantel platense y que podría consagrarse campeón en esta exigente competencia del fútbol senior nacional.

La otra semifinal será disputada entre Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, equipos que buscarán ocupar el segundo lugar en la definición del torneo.

Con un federense como protagonista y un Estudiantes decidido a pelear hasta el final, la expectativa crece para lo que promete ser una definición apasionante del Senior +35.

7Paginas