Estudiantes de La Plata jugará la final del Senior +35 y un federense va por el título

Con este triunfo, el Pincha aseguró su lugar en una de las llaves que definirá el pase a la gran final del certamen. Su próximo compromiso será ante Tigre, duelo en el que Estudiantes actuará como local gracias a su mejor posición en la tabla general durante la fase regular.

Un dato que destaca a nivel regional es la presencia del federense Ángel “Pepo” Saucedo, uno de los entrerrianos que integra el plantel platense y que podría consagrarse campeón en esta exigente competencia del fútbol senior nacional.

La otra semifinal será disputada entre Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, equipos que buscarán ocupar el segundo lugar en la definición del torneo.

Con un federense como protagonista y un Estudiantes decidido a pelear hasta el final, la expectativa crece para lo que promete ser una definición apasionante del Senior +35.

