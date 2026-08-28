Estudiantes de la Técnica 1 buscan transformar la lluvia en alivio para los barrios de Concordia

En distintos barrios de la zona noroeste de Concordia, la falta de agua y los problemas de presión durante los períodos de altas temperaturas se convierten cada verano en una preocupación para numerosas familias. Frente a esa realidad, un grupo de estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Brig. Gral. Pascual Echagüe” decidió poner sus conocimientos al servicio de una posible solución.

Así nació “La Escuela como Cuenca”, una iniciativa desarrollada por estudiantes de la especialidad Construcciones que se forman como futuros Maestros Mayores de Obras.

El proyecto fue seleccionado entre 300 ciudades del mundo en el marco del Fondo Internacional “Jóvenes en Acción Climática”, impulsado por Bloomberg Philanthropies y CGLU, y actualmente se encuentra preseleccionado entre las 17 mejores propuestas locales.

Ahora, para continuar avanzando, necesita del acompañamiento de la comunidad a través del voto popular.

Una escuela que se transforma en una cuenca

La propuesta contempla la construcción, dentro de la institución educativa, de un módulo demostrativo y funcional para la captación de agua de lluvia.

El objetivo no es destinar ese recurso al consumo dentro de la escuela, sino convertir a la institución en una verdadera “cuenca viva”, donde los estudiantes puedan aprender, experimentar y posteriormente transmitir esos conocimientos a los vecinos.

La idea es que, a partir de la experiencia desarrollada en la Técnica 1, los estudiantes puedan capacitar y orientar a familias de los barrios más afectados, brindándoles herramientas para construir sus propios sistemas domiciliarios de captación de agua de lluvia.

De esta manera, el proyecto apunta no solamente a aprovechar un recurso natural, sino también a generar conocimientos y soluciones accesibles frente a los efectos del cambio climático.

Los estudiantes que llevan adelante la iniciativa

El proyecto cuenta con la participación de alumnos de distintos cursos de la especialidad:

501 MMO: Williman Facundo, Ibarrola Luciano, Cirolla Román, Almada Yuliana y Gómez Emily.

601 MMO: Costa Jazmín Candela y Cabrera Facundo.

701 MMO: Guichón Camila Soledad y Giorgio Giuliano.

Son jóvenes que decidieron vincular su formación técnica con una problemática concreta de la ciudad, buscando que lo aprendido en las aulas pueda tener un impacto directo en la comunidad.

Del aula al barrio

“La Escuela como Cuenca” plantea que la educación técnica puede convertirse en una herramienta concreta para enfrentar problemas cotidianos. En este caso, el aprovechamiento del agua de lluvia aparece como una alternativa para mejorar la disponibilidad del recurso en momentos críticos y, al mismo tiempo, promover prácticas de adaptación frente a los cambios climáticos.

La iniciativa busca que la experiencia desarrollada en la escuela pueda multiplicarse posteriormente en los hogares, generando una red de vecinos con conocimientos para captar y aprovechar el agua de lluvia.

Para los estudiantes, el desafío representa también una oportunidad de demostrar que la formación técnica puede trascender los límites de la institución y convertirse en una respuesta concreta a las necesidades del territorio.

Cómo apoyar el proyecto

El proyecto ya logró quedar entre las propuestas preseleccionadas y ahora necesita el acompañamiento de los concordienses para seguir avanzando.

El voto popular puede ayudar a que “La Escuela como Cuenca” se convierta en una realidad y llegue a más familias de Concordia.

👉 Para votar por el proyecto de los estudiantes de la Técnica 1, ingresar al siguiente enlace:https://www.concordia.gob.ar/encuestas/SsOzdmVuZXMgZW4gYWNjacOzbiBjbGltw6F0aWNhLiBWb3RhY2nDs24ganV2ZW5pbCBhYmllcnRhIHkgcGFydGljaXBhdGl2YS4=/MzM=

Votá por “La Escuela como Cuenca”

La propuesta busca algo tan sencillo como poderoso: aprovechar el agua que cae del cielo para generar herramientas que permitan aliviar las necesidades de quienes más sufren la falta del recurso.

Por Marcelo Gonzalez