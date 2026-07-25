Estudiantes de la UCU competirán en el Concurso Estímulo de la Sociedad Rural Argentina durante la Exposición Rural de Palermo

La Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) participa de una nueva edición del Concurso Estímulo, organizado por la Sociedad Rural Argentina en el marco de la Exposición Rural de Palermo. La actividad reúne a estudiantes de carreras agrarias de todo el país para poner a prueba sus conocimientos en la evaluación y clasificación de animales.

El ingeniero Juan Balfour, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y responsable del rodeo Simmental de la Cabaña La Fraternidad, explicó que este año participan 13 universidades, entre ellas la UCU.

«El concurso es organizado por la Sociedad Rural Argentina para colegios agrotécnicos, escuelas agrotécnicas y facultades de Ciencias Agrarias de las universidades del país. Este año participan 13 universidades, entre ellas la Universidad de Concepción del Uruguay», señaló.

Cada institución está representada por cuatro estudiantes en cada una de las categorías: Hereford, Brangus, Hampshire Down y Caballos Criollos. Durante la competencia, los alumnos deben clasificar los animales del primero al quinto lugar de acuerdo con sus características productivas y morfológicas.

Balfour explicó que, antes de cada evaluación, el jurado expone las características de la raza y los criterios que tendrá en cuenta para la jura. Luego, los estudiantes realizan su clasificación y, finalmente, comparan sus decisiones con el veredicto oficial.

Los puntajes obtenidos permiten elaborar un ranking individual y otro por universidades, que surge de la suma de los resultados alcanzados en todas las categorías.

El docente destacó que el certamen constituye una valiosa instancia de aprendizaje, ya que los participantes adquieren experiencia práctica en la selección de animales y conocen de cerca el trabajo de los jurados en una de las exposiciones ganaderas más importantes del país.

Además, informó que el mejor estudiante de cada universidad recibirá una beca del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (ISEA), perteneciente a la Sociedad Rural Argentina, para realizar cursos de capacitación vinculados al sector agropecuario.

Por otra parte, Balfour invitó a quienes visiten la exposición a recorrer los distintos espacios de la muestra una vez finalizadas las juras.

«Después de la jura, los alumnos, podrán visitar toda la exposición, donde también podrán conocer las nuevas tecnologías para el campo, la maquinaria, las distintas razas y especies que participan. Es una oportunidad para tomar contacto con cosas que muchas veces no pueden verse en el aula o en la actividad cotidiana», concluyó.

Prensa UCU-7Paginas