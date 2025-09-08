Estudiantes realizan arreglos en escuelas de Concordia como parte de sus prácticas

«La educación debe abrir puertas y generar oportunidades reales. Estas prácticas son una muestra concreta de cómo la formación puede vincularse con la comunidad y brindar a los estudiantes jóvenes y adultos de la provincia la posibilidad de aplicar sus saberes», destacó la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

En esta primera experiencia, alumnos de los Centros Comunitarios Nº 8 Marta Ávalos y Nº 20 Néstor Rivero participaron junto a sus instructores laborales en la Escuela Nº 17. Los estudiantes del perfil de Instalador Sanitarista Domiciliario realizaron el alineado y mantenimiento de la bomba de agua, mientras que los de Albañilería en Construcción Tradicional se encargaron del nivelado del piso para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

«La Dirección Departamental de Escuelas Concordia impulsa una iniciativa transformadora donde estudiantes de Educación de Jóvenes y Adultos realizan sus prácticas formativas en escuelas del departamento, acompañados por sus profesores y talleristas. Esta propuesta no solo enriquece la formación de los estudiantes, sino que también brinda un valioso apoyo a las instituciones educativas», expresó el director departamental de Escuelas de Concordia, José Luis Ferrari.

«Las propuestas de prácticas en instituciones escolares se enmarcan dentro del proyecto que han presentado los instructores, incluyendo distintos módulos en los cuales se proponen actividades socio-comunitarias y prácticas profesionalizantes con el fin de proporcionar a los estudiantes experiencias prácticas para aplicar en contextos reales», explicó la coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos, Candelaria Cracco.

La experiencia fue calificada como muy enriquecedora por los instructores, quienes destacaron el entusiasmo y compromiso de los alumnos. Además, informaron que ya se estableció un cronograma para continuar con estas prácticas en otras instituciones, reforzando el perfil socio-comunitario de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos en la provincia.