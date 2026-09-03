Estudiantes recibe a Capuchinos en un clásico

En calle San Luis y Santa María de Oro se disputará el primer clásico del semestre entre el «verde» y el «negro». El dueño de casa busca salir de la racha negativa y sumar de a dos por primera vez en la temporada mientras que el visitante que ya ganó tres de los cuatro juegos que disputó, tratará de continuar por la senda victoriosa.

Para este compromiso, el local podrá contar con el pivot Nahuel García que ya cumplió con las dos fechas de suspensión mientras que será baja Federico Cabrera que sufrió un desgarro en el encuentro ante Social y Deportivo San José.

Samaniego es nuevo jugador de Estudiantes

En las últimas horas, la dirigencia del Club Estudiantes Concordia confirmó la contratación del jugador Agustín Samaniego en reemplazo de Ignacio Zapata que se desvinculó de la institución. El alero que también se puede desempeñar como ala pivot nació en Chajarí, tiene 26 años y mide 1,90 metros. Su último paso fue con el Club San Lorenzo de Monte Caseros en la Liga Federal donde disputó 23 partidos y promedió 11,9 puntos.