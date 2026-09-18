Estudiantes recibe a La Armonía

Tras la gran victoria como visitante ante Ferrocarril en San Salvador, el «verde» vuelve al Gigante y del otro lado estará La Armonía que actualmente está tercero en la tabla con un registro de cuatro triunfos y solo dos derrotas.

Los dirigidos por Bruno Chareun necesitan los dos puntos para arribar al top 5 que los deje momentáneamente en zona de clasificación a los octavos de final del certamen provincial.

Gonzalo Delsart y Santiago Cáceres serán los árbitros del encuentro y Juan Boujon estará en la mesa de control de comisionado técnico.

Este será el primero de los tres encuentros que tendrá Estudiantes como local de manera consecutiva. El viernes 25 de septiembre le tocará recibir a Sarmiento de Villaguay y el sábado 3 de octubre será anfitrión de Social Federación.