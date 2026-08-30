Estudiantes sufrió ante San José la cuarta caída

Adverso andar de Estudiantes en el certamen entrerriano. Esta vez el equipo concordiense fue superado por Social y Deportivo San José que ganó 81 a 58. Los parciales fueron todos favorables al equipo anfitrión: 15-11, 22-18, 24-14 y 20-15.

Franco Fernández con 22 puntos y 14 rebotes fue el jugador más destacado de la noche mientras que Mariano Ortega terminó con 16. En la visita Iván Villarroel anotó 16 tantos.

En este encuentro ya no jugó en Estudiantes Ignacio Zapata, jugador que ya no forma parte de la institución. La dirigencia ya se encuentra abocada a buscarle un reemplazo para lo que resta de la temporada.

El próximo encuentro del elenco estudiantil será nada menos que en el clásico frente a Capuchinos en un cotejo que se disputará el próximo viernes en el Gigante Verde desde las 21.30 horas.

Síntesis

Social y Deportivo San José (81): Theo Fernández 11, Mariano Ortega 16, Franco Fernández 22, Emiliano Urquiza 10, Emanuel Denis 8 (F.I.); Mariano Laurido 5, Valentino Cáceres 9, Thiago Martínez 0, Marco Balori 0, Drazen Denis 0, Julián Otero 0, Santiago González 0. Entrenador: Daniel Bellezza.

Estudiantes (58): Tiziano Pacor 5, Martín Fagalde 9, Iván Villarroel 16, Martín Nogues 8, Federico Cabrera 0 (F.I.); Hilario Cardozo 9, Tomás Peralta 2, Valentino Rodríguez 9, Lucas Cardoso 0, Ignacio Lanzani 0, Valentín Coduri 0. Entrenador: Bruno Chareun.