7PAGINAS

Miércoles 6 de mayo de 2026
Facebook Instagram
Menú

Estudiantes, Victoria y Ferro, en una lucha apasionante para volver a primera

Se completó la séptima fecha del Torneo Centenario y la lucha por el ascenso está al rojo vivo. En la Zona 1, el "Verde" y el "Decano" empataron un partidazo y siguen arriba, mientras que en la Zona 2 el "Expreso" se escapó en la punta.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El ascenso concordiense no da tregua. Tras disputarse una nueva jornada de la Divisional «B», las tablas de posiciones muestran una paridad absoluta en el Grupo 1 y un líder cada vez más consolidado en el Grupo 2.

Zona 1: Empate de líderes y la «Fragata» al acecho

En el duelo más esperado, Victoria y Estudiantes igualaron 2 a 2 en el Justo Gamboa. Fue un encuentro cambiante: Gastón Luna puso en ventaja al «Negro», Néstor Cardozo lo empató para el «Verde» y un gol en contra de Tomás Benítez le devolvía la ventaja a Victoria. Sin embargo, sobre el final, Iván Ramos estampó el empate definitivo. Ambos terminaron con diez hombres y siguen compartiendo la cima con 14 puntos.

Quien aprovechó este resultado fue Almirante Brown, que derrotó 2 a 1 a Sarmiento en La Bianca. Con goles de Gastón Briozzo y Sebastián Pucheta, la «Fragata» quedó como único escolta, a solo un punto de los líderes. Por su parte, Zorraquín consiguió su primera victoria del año en un emotivo 3-2 sobre Athletic, gracias a un golazo de afuera del área de Brian Sarbioli en el cierre del partido. Finalmente, San Martín y Unión repartieron puntos en Calabacilla tras igualar 1 a 1.

Zona 2: Ferro mete quinta y se escapa

En el segundo grupo, Ferrocarril es el gran protagonista. El «Expreso» venció 3 a 1 a El Olimpo con goles de Gonzalo Sampietro (penal), Esteban González y Milton Enríquez. Con este triunfo, Ferro llegó a las 17 unidades y estiró a cinco puntos la diferencia sobre sus seguidores.

La sorpresa de la zona la dio Monseñor Rosch, que bajó a Juventud Unida al vencerlo 1 a 0 en Benito Legerén con gol de Lucas Benítez. Este resultado, sumado a la victoria de Las Heras (2-0 ante Ancel), generó un triple empate en el segundo puesto: Juventud Unida, Las Heras y Ancel suman 12 puntos y pelean palmo a palmo el ingreso al Petit.

RESULTADOS FECHA 7

Zona 1:

Athletic Club 2 – Zorraquín 3

Sarmiento 1 – Almirante Brown 2

San Martín 1 – Unión 1

Victoria 2 – Estudiantes 2

Zona 2:

El Olimpo 1 – Ferrocarril 3

Juventud Unida 0 – Monseñor Rosch 1

Ancel 0 – Atlético Las Heras 2

Pendiente: Wanderer´s vs. Los Charrúas

TABLAS DE POSICIONES

ZONA 1:

Estudiantes y Victoria: 14 pts.

Almirante Brown: 13 pts.

Sarmiento: 10 pts.

Athletic Club: 7 pts.

San Martín y Unión: 6 pts.

Zorraquín: 5 pts.

ZONA 2:

Ferrocarril: 17 pts.

Juventud Unida, Las Heras y Ancel: 12 pts.

Monseñor Rosch: 8 pts.

El Olimpo: 6 pts.

Wanderer´s: 5 pts. (un partido menos)

Los Charrúas: 3 pts. (un partido menos)

PRÓXIMA FECHA (8°) – Inicio de la 2ª Rueda

Zona 1:

Zorraquín vs. San Martín

Victoria vs. Unión

Almirante Brown vs. Estudiantes (Duelo clave por la punta)

Athletic Club vs. Sarmiento

Zona 2:

Los Charrúas vs. Juventud Unida

El Olimpo vs. Monseñor Rosch

Ancel vs. Ferrocarril

Wanderer´s vs. Atl. Las Heras

 

Por Edgardo Perafan