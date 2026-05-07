Estudiantes, Victoria y Ferro, en una lucha apasionante para volver a primera

El ascenso concordiense no da tregua. Tras disputarse una nueva jornada de la Divisional «B», las tablas de posiciones muestran una paridad absoluta en el Grupo 1 y un líder cada vez más consolidado en el Grupo 2.

Zona 1: Empate de líderes y la «Fragata» al acecho

En el duelo más esperado, Victoria y Estudiantes igualaron 2 a 2 en el Justo Gamboa. Fue un encuentro cambiante: Gastón Luna puso en ventaja al «Negro», Néstor Cardozo lo empató para el «Verde» y un gol en contra de Tomás Benítez le devolvía la ventaja a Victoria. Sin embargo, sobre el final, Iván Ramos estampó el empate definitivo. Ambos terminaron con diez hombres y siguen compartiendo la cima con 14 puntos.

Quien aprovechó este resultado fue Almirante Brown, que derrotó 2 a 1 a Sarmiento en La Bianca. Con goles de Gastón Briozzo y Sebastián Pucheta, la «Fragata» quedó como único escolta, a solo un punto de los líderes. Por su parte, Zorraquín consiguió su primera victoria del año en un emotivo 3-2 sobre Athletic, gracias a un golazo de afuera del área de Brian Sarbioli en el cierre del partido. Finalmente, San Martín y Unión repartieron puntos en Calabacilla tras igualar 1 a 1.

Zona 2: Ferro mete quinta y se escapa

En el segundo grupo, Ferrocarril es el gran protagonista. El «Expreso» venció 3 a 1 a El Olimpo con goles de Gonzalo Sampietro (penal), Esteban González y Milton Enríquez. Con este triunfo, Ferro llegó a las 17 unidades y estiró a cinco puntos la diferencia sobre sus seguidores.

La sorpresa de la zona la dio Monseñor Rosch, que bajó a Juventud Unida al vencerlo 1 a 0 en Benito Legerén con gol de Lucas Benítez. Este resultado, sumado a la victoria de Las Heras (2-0 ante Ancel), generó un triple empate en el segundo puesto: Juventud Unida, Las Heras y Ancel suman 12 puntos y pelean palmo a palmo el ingreso al Petit.

RESULTADOS FECHA 7

Zona 1:

Athletic Club 2 – Zorraquín 3

Sarmiento 1 – Almirante Brown 2

San Martín 1 – Unión 1

Victoria 2 – Estudiantes 2

Zona 2:

El Olimpo 1 – Ferrocarril 3

Juventud Unida 0 – Monseñor Rosch 1

Ancel 0 – Atlético Las Heras 2

Pendiente: Wanderer´s vs. Los Charrúas

TABLAS DE POSICIONES

ZONA 1:

Estudiantes y Victoria: 14 pts.

Almirante Brown: 13 pts.

Sarmiento: 10 pts.

Athletic Club: 7 pts.

San Martín y Unión: 6 pts.

Zorraquín: 5 pts.

ZONA 2:

Ferrocarril: 17 pts.

Juventud Unida, Las Heras y Ancel: 12 pts.

Monseñor Rosch: 8 pts.

El Olimpo: 6 pts.

Wanderer´s: 5 pts. (un partido menos)

Los Charrúas: 3 pts. (un partido menos)

PRÓXIMA FECHA (8°) – Inicio de la 2ª Rueda

Zona 1:

Zorraquín vs. San Martín

Victoria vs. Unión

Almirante Brown vs. Estudiantes (Duelo clave por la punta)

Athletic Club vs. Sarmiento

Zona 2:

Los Charrúas vs. Juventud Unida

El Olimpo vs. Monseñor Rosch

Ancel vs. Ferrocarril

Wanderer´s vs. Atl. Las Heras

Por Edgardo Perafan