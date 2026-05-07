Estudiantes, Victoria y Ferro, en una lucha apasionante para volver a primera

El ascenso concordiense no da tregua. Tras disputarse una nueva jornada de la Divisional «B», las tablas de posiciones muestran una paridad absoluta en el Grupo 1 y un líder cada vez más consolidado en el Grupo 2.
Zona 1: Empate de líderes y la «Fragata» al acecho
En el duelo más esperado, Victoria y Estudiantes igualaron 2 a 2 en el Justo Gamboa. Fue un encuentro cambiante: Gastón Luna puso en ventaja al «Negro», Néstor Cardozo lo empató para el «Verde» y un gol en contra de Tomás Benítez le devolvía la ventaja a Victoria. Sin embargo, sobre el final, Iván Ramos estampó el empate definitivo. Ambos terminaron con diez hombres y siguen compartiendo la cima con 14 puntos.
Quien aprovechó este resultado fue Almirante Brown, que derrotó 2 a 1 a Sarmiento en La Bianca. Con goles de Gastón Briozzo y Sebastián Pucheta, la «Fragata» quedó como único escolta, a solo un punto de los líderes. Por su parte, Zorraquín consiguió su primera victoria del año en un emotivo 3-2 sobre Athletic, gracias a un golazo de afuera del área de Brian Sarbioli en el cierre del partido. Finalmente, San Martín y Unión repartieron puntos en Calabacilla tras igualar 1 a 1.
Zona 2: Ferro mete quinta y se escapa
En el segundo grupo, Ferrocarril es el gran protagonista. El «Expreso» venció 3 a 1 a El Olimpo con goles de Gonzalo Sampietro (penal), Esteban González y Milton Enríquez. Con este triunfo, Ferro llegó a las 17 unidades y estiró a cinco puntos la diferencia sobre sus seguidores.
La sorpresa de la zona la dio Monseñor Rosch, que bajó a Juventud Unida al vencerlo 1 a 0 en Benito Legerén con gol de Lucas Benítez. Este resultado, sumado a la victoria de Las Heras (2-0 ante Ancel), generó un triple empate en el segundo puesto: Juventud Unida, Las Heras y Ancel suman 12 puntos y pelean palmo a palmo el ingreso al Petit.
RESULTADOS FECHA 7
Zona 1:
Athletic Club 2 – Zorraquín 3
Sarmiento 1 – Almirante Brown 2
San Martín 1 – Unión 1
Victoria 2 – Estudiantes 2
Zona 2:
El Olimpo 1 – Ferrocarril 3
Juventud Unida 0 – Monseñor Rosch 1
Ancel 0 – Atlético Las Heras 2
Pendiente: Wanderer´s vs. Los Charrúas
TABLAS DE POSICIONES
ZONA 1:
Estudiantes y Victoria: 14 pts.
Almirante Brown: 13 pts.
Sarmiento: 10 pts.
Athletic Club: 7 pts.
San Martín y Unión: 6 pts.
Zorraquín: 5 pts.
ZONA 2:
Ferrocarril: 17 pts.
Juventud Unida, Las Heras y Ancel: 12 pts.
Monseñor Rosch: 8 pts.
El Olimpo: 6 pts.
Wanderer´s: 5 pts. (un partido menos)
Los Charrúas: 3 pts. (un partido menos)
PRÓXIMA FECHA (8°) – Inicio de la 2ª Rueda
Zona 1:
Zorraquín vs. San Martín
Victoria vs. Unión
Almirante Brown vs. Estudiantes (Duelo clave por la punta)
Athletic Club vs. Sarmiento
Zona 2:
Los Charrúas vs. Juventud Unida
El Olimpo vs. Monseñor Rosch
Ancel vs. Ferrocarril
Wanderer´s vs. Atl. Las Heras
Por Edgardo Perafan