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Viernes 11 de septiembre de 2026
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Estudiantes visita a Ferro en San Salvador

Este viernes comenzará a disputarse la sexta fecha de la Liga Provincial de Básquet. El Club Estudiantes Concordia visitará a Ferrocarril de San Salvador en la capital del arroz desde las 21.30 horas.
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Redacción 7Paginas

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El «verde» entonado tras cortar la mala racha ganándole el clásico a Capuchinos, irá por su primer triunfo en condición de visitante. Enfrente estará el último campeón, Ferro de San Salvador que ha tenido un arranque irregular con dos victorias y tres derrotas.

Para este compromiso, el entrenador Bruno Chareun volverá a contar con la mayor parte de su plantel a disposición a excepción de Federico Cabrera que se está recuperando de un desgarro. La delegación estudiantil partirá a las 18 horas desde el Gigante Verde rumbo a San Salvador.

Daniel Ortiz y José Luques serán los árbitros de este encuentro y Daniel Paván estará de comisionado técnico.