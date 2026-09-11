Estudiantes visita a Ferro en San Salvador

El «verde» entonado tras cortar la mala racha ganándole el clásico a Capuchinos, irá por su primer triunfo en condición de visitante. Enfrente estará el último campeón, Ferro de San Salvador que ha tenido un arranque irregular con dos victorias y tres derrotas.

Para este compromiso, el entrenador Bruno Chareun volverá a contar con la mayor parte de su plantel a disposición a excepción de Federico Cabrera que se está recuperando de un desgarro. La delegación estudiantil partirá a las 18 horas desde el Gigante Verde rumbo a San Salvador.

Daniel Ortiz y José Luques serán los árbitros de este encuentro y Daniel Paván estará de comisionado técnico.