Estudiantes visita a Social Federación en uno de los partidos mas atractivos de la fecha

Los dirigidos por Bruno Chareun irán por el golpe en la ciudad jardín ante un Social que viene de conseguir un triunfazo en Colón frente a La Armonía por 89 a 81. Estudiantes volverá a tener dos bajas, una es la de Martín Fagalde que debe cumplir una fecha de suspensión y la otra es la de Hilario Cardozo que sufrió un desgarro en el último partido amistoso ante Regatas en Concepción del Uruguay.

El plantel que viajará a Federación: Tiziano Pacor, Mateo Fochesatto, Lucas Cardozo, Martín Nogues, Valentino Rodríguez Scandella, Ignacio Zapata, Ignacio Lanzani, Ivan Villarroel, Valentín Coduri, Tomás Peralta, Federico Cabrera y Nahuel García.

La derrota en el suplementario

En el Gimnasio Eduardo Castello, Estudiantes cayó en suplementario frente a Sarmiento de Villaguay por 78 a 73 luego de igualar en 65 en el tiempo reglamentario. Francisco Di Meo convirtió 15 puntos y capturó 13 rebotes en el local mientras que en el visitante no alcanzaron los 22 puntos de Ignacio Zapata.

El «verde» no pudo sostener la ventaja obtenida en el primer cuarto que había sido de 30 a 16 gracias a los positivos porcentajes desde larga distancia sumando siete triples. En el segundo segmento, el parcial fue de 15 a 14 para Estudiantes que se fue al entretiempo ganando 45 a 30.

En la segunda mitad todo cambiaría, Estudiantes estuvo errático y el «rojo» lo aprovechó metiendo un parcial de 23 a 9 para que el tercer cuarto culmine 54 a 53, solo un punto arriba para el elenco estudiantil.

El último cuarto fue de bajo goleo pero Sarmiento se lo quedó por la mínima, 12 a 11 y el partido con el 65 iguales se fue a la prórroga.

En los cinco minutos del suplementario el local empujado con su público lo cerró mejor y con el parcial de 13 a 8 terminó festejando el triunfo 78 a 73.

Prensa CAE