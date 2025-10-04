7PAGINAS

Viernes 3 de octubre de 2025
Estudiantes y Argentinos Juniors +35 se enfrentan en un partido decisivo que será televisado

Este lunes 6 de octubre, Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors protagonizarán un verdadero partidazo en la categoría +35, con la clasificación en juego. El encuentro promete ser vibrante por el nivel de ambos planteles y la importancia que tiene el resultado.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Entre las figuras que estarán en cancha se destaca la presencia del federense Ángel “Pepo” Saucedo, quien dialogó con 7Paginas y expresó: “En lo personal, muy feliz de ser parte de este partido histórico. Anoche recibí la convocatoria y me subieron a la portada de la liga. Agradecido siempre a mi familia, mis viejos, amigos, amigas, conocidos y medios de comunicación”.

Cómo ver el partido

Televisión Digital Abierta (TDA): Canal 24.1 HD

Flow/Cablevisión: Canal 100 HD

Telecentro: Canales 100 y 1021 (Digital y HD)

DirecTV: Canal 631 (SD) y 1631 (HD)

El encuentro se disputará este lunes 6 de octubre a las 21:00 horas y tendrá transmisión en vivo para todo el país, lo que le suma un marco especial a una jornada que promete emociones fuertes.