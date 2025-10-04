Estudiantes y Argentinos Juniors +35 se enfrentan en un partido decisivo que será televisado

Entre las figuras que estarán en cancha se destaca la presencia del federense Ángel “Pepo” Saucedo, quien dialogó con 7Paginas y expresó: “En lo personal, muy feliz de ser parte de este partido histórico. Anoche recibí la convocatoria y me subieron a la portada de la liga. Agradecido siempre a mi familia, mis viejos, amigos, amigas, conocidos y medios de comunicación”.

Cómo ver el partido

Televisión Digital Abierta (TDA): Canal 24.1 HD

Flow/Cablevisión: Canal 100 HD

Telecentro: Canales 100 y 1021 (Digital y HD)

DirecTV: Canal 631 (SD) y 1631 (HD)

El encuentro se disputará este lunes 6 de octubre a las 21:00 horas y tendrá transmisión en vivo para todo el país, lo que le suma un marco especial a una jornada que promete emociones fuertes.