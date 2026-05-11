Ex intendente peronista de Victoria irá a juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito

La Justicia de Entre Ríos dio un paso decisivo en la causa que investiga el patrimonio del ex intendente de Victoria, Rubén Darío Garcilazo (PJ). El juez de Garantías Alejandro Calleja dispuso la elevación a juicio oral de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, un proceso que se inició tras su gestión municipal.

El proceso judicial y el tribunal

Garcilazo deberá comparecer ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, el cual ya ha sido constituido. El mismo estará presidido por el Dr. Dardo Tórtul, acompañado por los vocales Roberto Javier Cadenas y Matilde Federik.

A pesar de la conformación del tribunal, desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) señalaron que la agenda para el corriente año se encuentra completa. En consecuencia, se estima que el debate oral y público tendrá lugar recién en el año 2027.

Las claves de la investigación

La causa tuvo su origen en 2015, a raíz de la denuncia de un particular que solicitó investigar los bienes del entonces intendente (quien asumió en 2011). Durante el proceso, los fiscales impulsaron más de 40 medidas probatorias, analizando informes de organismos públicos, activos y deudas.

El punto de mayor conflicto radica en una auditoría realizada por el cuerpo de peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a fines de 2016. Dicho informe técnico reveló una inconsistencia patrimonial:

Se detectó una diferencia de un millón de pesos (equivalentes a más de 100 mil dólares en aquel momento) entre el capital declarado y lo justificado.

Si bien Garcilazo argumentó que ese excedente provino de un aporte de un familiar, la fiscalía mantuvo la imputación al considerar insuficiente la justificación.

Posibles sanciones

De ser hallado culpable, el ex intendente de la «Ciudad de las Siete Colinas» podría enfrentar graves consecuencias legales:

Prisión: Penas de entre 2 y 6 años.

Multa económica: Entre el 50% y el 100% del monto del enriquecimiento.

Inhabilitación: Prohibición perpetua para ejercer cargos en la función pública.

El caso genera una fuerte expectativa política en el departamento Victoria, al tratarse de uno de los referentes locales del Partido Justicialista bajo la lupa de la justicia penal.

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