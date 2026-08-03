Ex presidente de la Caja de Jubilaciones admitió que la reforma previsional era necesaria y criticó la falta de respuestas del Peronismo

El ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Edgardo Scarione, sostuvo que la reforma previsional sancionada recientemente era una medida necesaria para el sistema provincial y lamentó que durante los gobiernos anteriores no se hayan impulsado los cambios que, según afirmó, el organismo requería desde hacía tiempo.

En declaraciones radiales, Scarione, quien se definió como «peronista desde el vientre de mi madre», aseguró que la situación de la Caja hacía inevitable una reforma y consideró que el proceso de discusión previo a la aprobación de la ley fue suficiente para debatir la iniciativa.

«Creo que algo había que hacer», expresó al referirse al estado del sistema previsional entrerriano.

Autocrítica por la falta de reformas

El ex funcionario realizó una fuerte autocrítica hacia las gestiones anteriores, al reconocer que durante los años en que el peronismo estuvo al frente del Gobierno provincial no se avanzó en una modificación estructural del régimen jubilatorio.

«Nosotros no lo hicimos en su momento por miedo, por benevolencia, por incapacidad, o por lo que sea, y estas son las consecuencias. Hagámonos responsables», manifestó.

Para Scarione, los problemas que hoy enfrenta la Caja no surgieron recientemente, sino que eran conocidos desde hace varios años y requerían decisiones políticas que finalmente no fueron adoptadas.

Críticas al desempeño de la oposición

El ex presidente de la Caja también cuestionó el papel desempeñado por el justicialismo durante el tratamiento legislativo de la reforma previsional.

A su entender, la oposición no logró construir una estrategia sólida para responder al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial.

«La oposición no se preparó lo suficiente como para contrarrestar la discusión, sabiendo aún que íbamos a perder», afirmó.

Incluso fue más allá al realizar una crítica al nivel del debate parlamentario.

«La oposición peronista tiene muy poca idea de lo que habla. Lo digo con mucho dolor», sostuvo.

Un debate que, según Scarione, debía darse

Finalmente, el ex titular de la Caja recordó que la necesidad de reformar el sistema previsional no constituye una discusión nueva, sino un problema que venía siendo advertido desde hace tiempo.

En ese sentido, consideró que la sanción de la nueva ley reabrió un debate que durante años fue postergado y que ahora obliga a todos los sectores políticos a asumir responsabilidades sobre las decisiones —o la falta de ellas— que llevaron al actual escenario del sistema previsional entrerriano.

Redaccion de 7Paginas