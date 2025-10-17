Ex presos políticos se solidarizan con Gaillard y Rubatino

“Los enemigos de la Patria son los enemigos del Pueblo. La Argentina actual es un satélite del imperialismo yanqui y su gobierno está al servicio de la oligarquía y de la burguesía. Su pueblo, lógicamente, está tan en contra del imperialismo como de la oligarquía y de la burguesía. Pero especialmente opuesto al gobierno que les sirve, y a las fuerzas de ocupación, que lo hacen posible” J. D. Perón” Actualización política y doctrinaria para la toma del poder.

Ante la grave denuncia de la compañera diputada nacional Carolina Gaillard (UxP-Entre Ríos), candidata a senadora por la lista Ahora 503 sobre operaciones, denuncias falsas y aprietes por parte de integrantes de la lista del frente electoral Fuerza Entre Ríos, militantes que venimos del peronismo de la resistencia, que luchamos en todo momento y en cada lugar por la causa del Pueblo y los enemigos de la Patria en primer lugar, algunos durante las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanusse y luego contra la entrega al neoliberalismo y la represión interna del lopezrreguismo, y finalmente enfrentando el Terrorismo de Estado de los infames traidores a la Patria responsables del genocidio del 76 al 82, manifestamos nuestro más firme rechazo a estas prácticas mafiosas de quienes son hijos del menemismo de los 90 como Adan Bahl o el actual operador del massismo en la provincia de Entre Ríos, Guillermo Michel. enriquecidos ilícitamente.

Formados en los 70, gracias al arte cinematográfico y el compromiso de Octavio Getino y Pino Solanas mediante la entrevista filmada en Puerta de Hierro Madrid “Actualización política y doctrinaria para la toma del poder», escuchando aprendiendo con el general Perón explicitando la doctrina y la práctica del movimiento justicialista, en reuniones clandestinas de militantes sindicales, barriales, agrupaciones estudiantiles secundarias y terciarias, sin dejar de actuar en todos los frentes y de todas las formas contempladas en la Constitución Nacional como derecho a la resistencia, dejamos en claro que hacemos responsable a la herramienta electoral pejotista (Partido Justicialista), de estas prácticas antidemocráticas, denunciadas por la compañera Gaillard y Rubatino. El resto de los integrantes de ese frente para nosotros son de palo, no “del palo” y cualquier injerencia es considerada inadmisible.

Nosotros /as aprendimos de muy gurises tanto en la UES como en la JP, lo esencial de la doctrina. Un ejemplo; “Un hombre de nuestro Movimiento podrá tener algún que otro defecto, pero el más grave de todos, será no ser un hombre del pueblo. El Movimiento Peronista es de todos los que lo formamos y dependemos. Y allí radica el derecho que cada peronista tiene de sentir y de pensar para el beneficio común, como lo establece este viejo apotegma peronista: “Que todos sean artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie”. Un hombre que aprieta, maltrata, coacciona, denuncia falsamente o amenaza a los compañeros o peor si son mujeres, es de poco hombre y bien definido por Cristina como un “machirulo”. Y estos guapos mediáticos ya se ha visto como terminan. Al mejor estilo de Espert y lloriqueando en la TV.

También nos aclaraba el general, “Peronista, para mí, como conductor del Movimiento, es todo aquel que cumple la ideología y la doctrina peronista.(…) nosotros esto lo hemos aclarado bien en el Movimiento: hay un decálogo peronista, donde dice cuáles son las diez condiciones básicas que debe llenar un hombre para ser, sentir y poderse decir peronista. En ese sentido, con todo lo que ha pasado en el país, pensamos que habrá un sector malintencionado, pero más que nada ha sido un sector desaprensivo e ignorante. Y el bruto es siempre peor que el malo, porque el malo suele tener remedio, el bruto no. He visto malos que se han vuelto buenos, jamás un bruto que se haya vuelto inteligente”.

No es casualidad que a la derecha y bien a la derecha, aparezcan los amigos y socios de Espert, Milei y del gobierno del absolutismo porteño (malos argentinos y en este caso peores entrerrianos9 recordando a José Artigas.

Para el cierre, también dice Perón “en pocas palabras, y en síntesis: El Movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro: quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor”.

Las compañeras de la lista Ahora 503, Carolina Gaillard y Paola Rubatino, han pedido paciencia y esperar los resultados de la elección del 26/10, pero se deberá exigir a la justicia electoral una investigación exhaustiva sobre el origen de los fondos que financian a la lista pejotista, calculada ya en miles de millones de pesos en las propias narices de los compañeros que justamente padecen unas de las peores hambrunas de los últimos tiempos.

“Cuando la realidad demanda militancia y diálogo, lo que el pejotismo oficialista de Bahl y Michel ofrece, son estas prácticas nefastas y gastos millonarios en marketing. Esto se tiene que terminar porque le hace mucho daño a un movimiento político que viene de una derrota histórica en el 2023 –en la que Bahl y Michel fueron responsables– y necesita reconstruirse sin autoritarismos, sectarismos, ni miedo”.

Firman: Alejandro Richardet (ex preso político- Diamante – JP Regional II) – Miguel Angel Ermolli (ex preso político- Villaguay) – José Bignotti (ex preso político – Concordia- JP Regional II) – José Luis Uranga (ex preso político – Concordia) – Graciela Mc Lean (ex presa política – Concordia) – Jorge Domingo Villarreal (ex preso político Concordia – Regional II) – Amalia Ayala (ex presa política – Concordia) – Miguel Yoya (ex preso político – Concordia) – Hugo Alejandro Galvani (ex preso político – Concordia) – Rubén Bonelli (ex preso político – Movimiento Peronista Auténtico)

Diario del Sur