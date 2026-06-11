Ex titular de la Caja de Jubilaciones durante gobiernos justicialistas respaldó la reforma previsional y pidió “no desperdiciemos la oportunidad”

En medio de la discusión sobre la reforma previsional en Entre Ríos, una de las voces con mayor experiencia en la materia manifestó un contundente respaldo a la necesidad de introducir cambios en el sistema. Se trata de Daniel Elías, ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia durante distintas gestiones justicialistas, quien consideró que el actual contexto político representa una oportunidad histórica para avanzar en modificaciones largamente postergadas.

“La reforma hay que hacerla. No desperdiciemos la oportunidad”, expresó Elías al referirse al debate que actualmente se desarrolla en torno al futuro del sistema previsional entrerriano.

El ex funcionario sostuvo que la provincia llega tarde a una discusión que, según recordó, viene planteándose desde hace casi tres décadas. En ese sentido, destacó que participó en la elaboración de cinco proyectos de reforma desde 1997 y lamentó que ninguno haya logrado concretarse plenamente.

“Hay que evitar desaprovechar la oportunidad porque es muy difícil lograr el contexto político para una reforma”, afirmó.

Una discusión que lleva casi 30 años

Durante sus declaraciones, Elías recordó que el primer anteproyecto en el que trabajó fue presentado en diciembre de 1997, durante la segunda gestión del entonces gobernador Jorge Pedro Busti. Posteriormente, participó en nuevas iniciativas impulsadas durante los gobiernos de Sergio Urribarri y también elaboró otro proyecto durante la gestión de Gustavo Bordet.

Según señaló, muchas de las dificultades que enfrenta actualmente la Caja de Jubilaciones podrían haberse evitado si algunas de aquellas propuestas hubieran sido aprobadas.

“Si ese proyecto en parte hubiera sido aprobado, muchas de las situaciones que hoy enfrenta el sistema previsional se podrían haber evitado”, sostuvo.

Asimismo, recordó que incluso durante la gestión de Bordet existieron advertencias sobre la necesidad de abordar la problemática previsional, y mencionó declaraciones realizadas por el ex gobernador en 2020 en las que planteaba la importancia de no seguir postergando el debate.

Respaldo al proceso impulsado por el Gobierno

Elías consideró que actualmente existen condiciones políticas favorables para avanzar en una reforma integral, algo que definió como poco habitual debido a la complejidad que implica abordar cambios en materia jubilatoria.

“Hay un gobernador decidido y legisladores comprometidos con esta discusión”, señaló.

Además, destacó el trabajo técnico realizado por la Caja de Jubilaciones en el análisis de la situación financiera y estructural del sistema, al que calificó como “minucioso”.

Si bien aclaró que mantiene algunas observaciones sobre aspectos puntuales del proyecto en discusión, manifestó su acuerdo con varios de los ejes centrales que se están evaluando.

“Hay que elevar las edades jubilatorias”

Entre los puntos que consideró indispensables para garantizar la sustentabilidad futura del sistema, Elías se pronunció a favor de revisar la edad de retiro y el régimen de pensiones.

“Estoy convencido de que hay que elevar las edades jubilatorias y también reformar el esquema de pensiones”, afirmó.

Para el ex titular de la Caja, cualquier solución de fondo deberá contemplar un esquema de esfuerzos compartidos que permita preservar el sistema para las próximas generaciones.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero quienes tienen mayor capacidad deben hacerlo en mayor medida”, concluyó.

Las declaraciones de Daniel Elías adquieren especial relevancia debido a su extensa trayectoria en la administración previsional entrerriana y porque provienen de un dirigente identificado históricamente con gobiernos justicialistas, en momentos en que la reforma impulsada por la administración provincial genera intensos debates tanto en el ámbito político como sindical.

Redaccion de 7Paginas