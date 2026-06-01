Excelentes capturas en una nueva edición del torneo de pesca “Vale Todo” en Concordia

Las instalaciones del Puerto de Concordia se vistieron de fiesta este domingo 31 de mayo para albergar una nueva y exitosa edición del Encuentro de Pesca Deportiva “Vale Todo” Concordia 2026. La tradicional cita del calendario náutico regional congregó a un total de 75 participantes fijos, consolidando un marco de público y camaradería ideal a la vera del río Uruguay.

La jornada deportiva estuvo signada por las condiciones climáticas locales, comenzando con una intensa y compacta niebla que acompañó el paisaje durante gran parte del día. Lejos de amedrentar a los aficionados, el fenómeno meteorológico le aportó un condimento místico a la competencia. Para sorpresa y satisfacción de los presentes, el pique se mantuvo sumamente activo: se lograron excelentes capturas, entre las que se destacó un imponente ejemplar de armado, además de una gran variedad de especies que volvieron el certamen sumamente dinámico, entretenido y reñido hasta el último minuto.

Convocatoria provincial y equidad deportiva

El «Vale Todo» ratificó su estatus de evento de relevancia provincial. Más allá del habitual y nutrido acompañamiento de los cañófilos locales, los muelles locales recibieron a delegaciones del Club Martín Pescador de Concepción del Uruguay, así como a representantes de Gualeguaychú, Federación y Villa Urquiza.

En este mapa de visitantes, sobresalió la participación del Club de Pesca Sirio Libanés de Gualeguaychú, cuyos competidores alcanzaron los puestos más altos de las planillas generales.

Desde la comisión organizadora manifestaron su profunda satisfacción por el crecimiento sostenido del encuentro año a año. En ese sentido, remarcaron el acierto de haber implementado de forma definitiva el sistema de categorías, una innovación reglamentaria que busca garantizar una competencia mucho más equitativa, técnica y atractiva para todos los perfiles de pescadores.

Tablero de resultados generales

Tras el exhaustivo recuento de piezas y el pesaje oficial por parte del cuerpo de fiscales, las principales posiciones del podio quedaron conformadas de la siguiente manera:

Categoría Master

1° Hernán Delgui (Club Sirio Libanés – Gualeguaychú) – 92 puntos

2° Pablo Fleureaua – 76 puntos

3° Matías Sillito – 72 puntos

El máximo galardón de la jornada quedó en manos del representante del sur entrerriano, Hernán Delgui, quien demostró una notable regularidad y efectividad de pique sumando la puntuación más alta de todo el torneo.

Categoría Senior (+60 años)

1° Oscar Addad – 58 puntos

2° Francisco Marcogiuseppe – 44 puntos

3° Mario Rubén Leiva – 27 puntos

Categoría Promocional

1° Agustín Sacoman – 56 puntos

2° Joaquín Furnari – 50 puntos

3° Gastón Vargas – 47 puntos

Dama Destacada

1° Agustina Espósito – 39 puntos

Balance positivo para el deporte regional

Sobre el cierre de la jornada y previo a la entrega de premios, los organizadores hicieron extensivo un agradecimiento especial a cada uno de los pescadores inscriptos, al cuerpo de fiscales por su transparente labor bajo la niebla, a los colaboradores y a las firmas comerciales e institucionales que brindaron su apoyo logístico. Asimismo, recalcaron el compromiso asumido de continuar fortaleciendo estos espacios deportivos, turísticos y recreativos que ponen en valor el enorme potencial de la pesca deportiva con devolución en la costa del río Uruguay.

Fotos e informe: Marcelo Gonzalez