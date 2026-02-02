Exdirector de Tránsito habría realizado amenazas desde una celda del penal de Concordia

Según informó el portal Concordia Policiales, en la tarde de este sábado 31 de enero, personal de la Comisaría Octava llevó adelante un allanamiento en la Unidad Penal N°3 de Concordia, específicamente en la celda donde se encuentra alojado un exdirector municipal, sindicado de amenazar por WhatsApp a su expareja. De manera simultánea, se realizó otro procedimiento en una vivienda ubicada sobre calle Ricardo Rojas al 53.

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías, a requerimiento del fiscal de Género, Juan Pablo De Giambattista, luego de que una mujer denunciara haber recibido amenazas a través de mensajes de WhatsApp por parte de su expareja.

Tras recepcionarse la denuncia, el Ministerio Público Fiscal solicitó las medidas judiciales correspondientes, autorizándose los allanamientos tanto en la unidad penal como en el domicilio particular.

Durante el procedimiento realizado en la Unidad Penal N°3, el personal policial, a cargo de la segunda jefa de la Comisaría Octava, Mariana Aguirre, procedió al secuestro de un teléfono celular Samsung Galaxy A12 y dos cargadores, elementos que se encontraban en la celda donde está alojado Sergio Orlando Leite, exdirector de la entonces Central de Tránsito de la Municipalidad de Concordia, principal sospechoso en la causa.

Cabe recordar que Leite fue condenado en diciembre de 2023, tras aceptar un juicio abreviado, por los delitos de desobediencia judicial, lesiones leves, amenazas, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, causas que ya habían generado un fuerte impacto en la opinión pública local.

En paralelo, el allanamiento realizado en la vivienda de calle Ricardo Rojas al 53 arrojó como resultado el secuestro de seis teléfonos celulares, además de dos armas de fuego: una pistola de fogueo y una pistola de gas comprimido, réplica de una 9 milímetros, junto a un cartucho de escopeta calibre 32.

“Un violento serial”

Tras conocerse esta información, 7Paginas pudo dialogar con una de las víctimas anteriores de Leite, quien lo había denunciado antes del caso que derivó en su condena. La mujer relató que su denuncia estuvo vinculada a golpes sufridos durante la relación, y aseguró que su situación fue un preanuncio de lo que luego padeció la última pareja del exfuncionario, cuando escalaron los hechos de violencia.

Otro dato relevante es que las primeras denuncias contra Leite se realizaron cuando aún se desempeñaba como funcionario municipal, lo que vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control y protección institucional de aquel momento.

Además, Leite es padre de una menor de edad fruto de su última relación, situación que genera un panorama aún más delicado para su entorno familiar, especialmente ante el hecho de que, pese a encontrarse detenido, continúa —según las denuncias— amenazando a sus víctimas.

Este escenario abre un fuerte interrogante sobre el futuro, en particular respecto a qué sucederá cuando este individuo recupere la libertad, y cuáles serán las garantías reales de protección para quienes ya han sufrido episodios de violencia reiterada.