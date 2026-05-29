Exhibición de los karts del karting regional en la costanera de Concordia

Según lo informado a 7Paginas, la muestra y exhibición de los equipos y pilotos será este domingo y tendrá lugar en Zona Verde, donde la gente podrá apreciar los karts que serán parte de la temporada 2026. Desde las 15 horas se ‘montarán los boxes en la costanera’ para darle mayor difusión a la categoría que regresa renovada.

Al mismo tiempo, este sábado 30 estará la pista habilitada para pruebas libres desde las 12 hasta las 15 horas.

Cabe destacar que desde la flamante sub comisión directiva se sigue trabajando en los aspectos organizativos para el 13 y 14 de junio que cada vez falta menos. Por ejemplo, ya está a disposición de los pilotos la compra de las cubiertas Maxxis.

Además, quedaron definidas las categorías que serán parte del certamen. Las mismas serán: 110 Escuela sumado a la escuelita Light; 150 A y Promo (hasta 19 años); 150 B (más de 17 años); 150 C (más de 35 años) y Máster (más de 48 años); 150 Libre Sin Banco (más de 15 años) y Directos 2 Tiempos.