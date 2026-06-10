Éxito total: El «Moto locro» revolucionó a Federación y se consolidó como un gran atractivo turístico en temporada baja

El epicentro de las actividades fue el hotel Arenas Resort, donde los participantes no solo disfrutaron del tradicional asado, sino que también compartieron una exposición de motos y autos que atrajo la atención de los vecinos y visitantes.

Cifras que respaldan el éxito

En diálogo con 7Páginas, Cristian “Pingüino” Combis, uno de los principales impulsores del evento, detalló el crecimiento de la convocatoria con el correr de los días:

«El sábado llegaron más de 70 motos con 140 personas, y el domingo ya fuimos más de 200 motos, superando las 370 personas en total. Una lástima que el tiempo no nos acompañó del todo, lo que impidió que vinieran muchas motos más, pero de todas maneras salió todo más que bien».

Combis se mostró conmovido por la respuesta de los participantes: «En lo personal estoy más que satisfecho porque todo lo que se hace con ganas y el corazón sale bien. Mucha gente se fue contenta y me lo han manifestado con sus saludos».

Compromiso social y desarrollo local

Fiel a la tradición de los encuentros de Moto Locro, el evento mantuvo su impronta solidaria. Combis adelantó que la próxima semana realizarán la entrega de una antena tecnológica a una institución escolar local.

Por otra parte, el organizador reflexionó sobre la importancia de generar acciones concretas para romper la estacionalidad turística: «A veces escucho hablar por radio sobre qué hay que hacer para atraer turistas; yo creo que en vez de hablar, hay que hacer. Estos eventos movilizan a la ciudad, generan movimiento económico y permiten que gente nueva nos conozca», enfatizó, señalando que llegaron visitantes de Chaco, Buenos Aires y el exterior que pisaban Federación por primera vez.

En ese sentido, hizo un llamado al acompañamiento y al trabajo en equipo: «Ojalá que más personas se animen a realizar eventos y que otros apoyen. Hay que empezar a pensar en el crecimiento colectivo; estamos atravesando tiempos complejos y estas iniciativas muestran todo el potencial de nuestra comunidad». No obstante, lamentó un hecho puntual: «Fue una pena que se haya aprovechado el evento para repartir folletos».

Agradecimientos

Desde la organización extendieron un profundo agradecimiento a todos los que hicieron posible el éxito de las dos jornadas:

A Ariel Burna, propietario del hotel Arenas Resort, por la confianza y el alquiler del espacio, así como al personal del hotel (Guillermo, Edi y Carlos).

A los encargados de la gastronomía: Juan (locro), Juan (empanadas) y Rodrigo de Morfi por la previa del sábado.

Al Ballet Municipal Nehuén, quienes estuvieron a cargo de la cantina y el servicio de mozos con el fin de recaudar fondos para participar de un concurso en Córdoba.

A los colaboradores de la región: Cristina (Santa Ana), Sergio (Villa del Rosario), Ricardo (Chajarí), Luis, Daniel y Alberto (Federación), Darío y Juanjo (Concordia), César (La Alemana) y a todo el grupo de Moto Turismo Entre Ríos.

Redaccion de 7Paginas