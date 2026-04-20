Éxito total en el Encuentro de Pesca “Vale Todo – Concordia 2026”

La costa de la ciudad de Concordia se vistió de fiesta este fin de semana para recibir el Encuentro de Pesca “Vale Todo – Concordia 2026”. El evento, que ya es un referente para los apasionados del reel, contó con la participación de 65 pescadores provenientes de Concepción del Uruguay, Chajarí y, por supuesto, una nutrida delegación local.

La jornada no solo fue un éxito en lo deportivo, sino también en lo social, ya que un importante número de vecinos y familias se acercaron a la costa para acompañar a los participantes, generando un clima de camaradería y sano esparcimiento.

La competencia: técnica y estrategia

El torneo se desarrolló bajo la modalidad de pesca de costa en formato “vale todo” (a excepción de la mojarra). Los reglamentos técnicos estipularon el uso de caña y reel, con un máximo de dos anzuelos y el uso exclusivo de lombriz como carnada.

Para garantizar la equidad y dinamismo, la competencia se dividió en dos tiempos con cambio de zona, donde cada pieza obtenida sumaba puntos según su cantidad y tamaño.

La organización destacó a 7Paginas, el excelente comportamiento de los pescadores y el respeto por las normas de convivencia durante toda la jornada.

El podio y los destacados

Tras una reñida sumatoria de puntos, Mariano Bradanini se alzó con el primer puesto del certamen, logrando un total de 189 unidades.

El podio fue completado por Horacio Almirón y Agustina Esposito, quien además fue reconocida como la Dama mejor clasificada.

Uno de los momentos más aplaudidos de la tarde fue la mención especial para el pequeño Lion Lima, de tan solo 9 años, quien participó en la categoría cadete, demostrando que el semillero de la pesca deportiva en la región está más vigente que nunca. Por su parte, la Pieza Mayor quedó en manos de Alan Carruega, quien capturó una «mamacha» de 19 puntos.

Clasificación Final (Premios hasta el 8° puesto)

1°Mariano Bradanini 189 pts

2°Horacio Almirón 157 pts

3°Agustina Esposito113 pts

4°Angulo Ángel 108 pts

5°Joaquín Formato 106 pts

6°Alan Carreta 103 pts

7°Lorenzo Christianse 99 pts

8°Marín Rodríguez 98 pts

Dama mejor clasificada: Agustina Esposito.

Pieza mayor: Alan Carruega (Mamacha – 19 pts).

Mención especial cadete: Lion Lima (9 años).

Desde la organización, a cargo de outdoor_oso, calificaron la jornada como sumamente positiva, agradeciendo a los sponsors y a la comunidad por el constante apoyo a estos encuentros que fomentan el turismo y el deporte al aire libre en Concordia.