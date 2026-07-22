Exitoso debut de Kira en Concordia: Tres detenidos y secuestro de piedras de cocaína

Según informó la policía a 7Paginas, los procedimientos policiales tuvieron lugar en viviendas ubicadas en las inmediaciones de calle Dr. Del Cerro y La Pampa, así como en Italia y Pública N.º 1, obteniendo resultados positivos para la causa.

Durante el registro de los inmuebles, los efectivos lograron incautar 11 envoltorios con cocaína, 9 piedras de cocaína fraccionadas, Dinero en efectivo, y un teléfono celular.

Por disposición de la fiscal interviniente, la Dra. Luciana Musuliotis, se procedió a la detención de tres personas: dos mujeres de 34 y 29 años, y un hombre de 20 años. Todos quedaron alojados a disposición de la Justicia por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Un debut histórico

El operativo contó con un elemento destacado: la primera participación en este tipo de procedimientos del can «Kira», integrante del Cuerpo Canino de la Jefatura Departamental Concordia.

Kira es una hembra de la raza Terrier de Campo Argentino que fue adiestrada durante nueve meses por efectivos de la Sección Montada y Canes local, especializada en la búsqueda y localización de armas de fuego y cartuchería. Su desempeño representó un hito operativo para la fuerza de seguridad en la ciudad.

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