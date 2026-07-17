Exitoso operativo de saturación en diversos barrios: detuvieron a dos personas con pedido de captura y secuestraron estupefacientes

La Policía de Entre Ríos llevó adelante este jueves un Operativo Preventivo de Saturación en distintos barrios de Concordia, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y el control de personas y vehículos.

El despliegue contó con la participación de efectivos de la Sección Cuerpo y Guardia, Sección Motorizada, Motorizada de Cuerpo y Guardia y Guardia Especial, quienes realizaron recorridas rotativas en diferentes jurisdicciones de la ciudad.

Dos personas con pedido de captura fueron detenidas

Durante el primer tramo del operativo, desarrollado entre las 9 y las 13 horas en jurisdicción de las comisarías Tercera y Décima, que comprendió los barrios Toronjal, Villa Busti, El Sol, Nebel, Juan XXIII y Belgrano Sur, los efectivos lograron la detención de un hombre de 33 años.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 12:20 en inmediaciones de calle Colón y las vías, en el barrio Juan XXIII, donde al identificar al individuo se constató que sobre él pesaba un pedido de captura y detención vigente.

Por disposición de la fiscal Liliana Musuliotis, el hombre fue aprehendido y trasladado, iniciándose las actuaciones correspondientes.

Más tarde, cerca de las 19:05, en inmediaciones de Virgen de Fátima y Guarumba, en barrio La Arrocera, personal de Comisaría Octava identificó a un joven de 25 años, quien también registraba un pedido de captura vigente.

En este caso intervino la fiscal Agustina Solé, quien dispuso las diligencias de rigor.

Secuestro de cocaína y marihuana

Durante el segundo tramo del operativo, desarrollado entre las 16 y las 20 horas en jurisdicción de las comisarías Segunda, Cuarta, Séptima y Octava, que abarcó los barrios Cipo, Llamarada, Constitución, Fátima, Don Jorge, Esperanza, Arrocera, Las Tablitas, Las Colinas, Pompeya, José Hernández y 80 Viviendas, también se concretaron procedimientos vinculados a la tenencia de estupefacientes.

En el barrio La Arrocera, los uniformados identificaron a un hombre de 30 años que llevaba una media con envoltorios de clorhidrato de cocaína y marihuana.

Tras informar a la fiscal Daniela Montangie, se dispuso el secuestro de las sustancias y la correcta identificación del involucrado, quien quedó supeditado a una causa por tenencia simple de estupefacientes.

Un hombre quedó detenido por presunta comercialización

Asimismo, alrededor de las 18 horas, en el barrio Fátima, en la zona de calles Córdoba y 57, fue aprehendido un hombre de 31 años que, según informó la Policía, intentó descartarse de varios envoltorios de marihuana al advertir la presencia de los efectivos.

La fiscal Daniela Montangie ordenó su detención por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Retuvieron una motocicleta

En el marco del operativo también se realizaron controles vehiculares.

Alrededor de las 18:46, en inmediaciones de La Pampa y las vías, los efectivos procedieron a la retención de una motocicleta de 150 centímetros cúbicos, debido a que no reunía las condiciones reglamentarias para circular, conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.

Balance del operativo

Como resultado del operativo de saturación, la Policía informó que se logró:

La identificación de 49 personas.

El control de 17 motocicletas.

La detención de dos personas con pedido de captura vigente.

El secuestro de envoltorios con cocaína y marihuana.

La aprehensión de un hombre por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La retención de una motocicleta por infracción a la normativa de tránsito.

Desde la Jefatura Departamental Concordia señalaron a 7Paginas que este tipo de operativos continuará realizándose de manera periódica en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de reforzar la prevención del delito y brindar mayor seguridad a los vecinos.