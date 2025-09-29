Exitoso Primer Encuentro Regional Artiguista en Puerto Yeruá

El evento comenzó con la inauguración de un cartel de grandes dimensiones en el ingreso a la localidad, con la frase “Artigas Siempre Vuelve”. Allí también se presentó el libro El Ideario Artiguista, de los profesores Alejandro Richardet y Gladis Balbi, con la colaboración del Dr. Mario Camaño. En ese marco, tomaron la palabra Nicolás Pasarella, Héctor Oñate, Luis Penco y Julio Edelcopp, quienes destacaron el legado del prócer rioplatense.

Tras las palabras de bienvenida del presidente de la Asociación Artiguista, Rubén Bonelli Igarzábal, los presentes se trasladaron al quincho del Complejo Costanera, donde el grupo Candombe de la Estación abrió la jornada con ritmos afro-uruguayos que evocaron el espíritu plural y diverso de las montoneras artiguistas.

Durante la tarde, Richardet y Balbi compartieron detalles del libro y resaltaron el aporte de sus colaboradores, entre ellos la Dra. Carolina Gaillard. También se proyectó un video alusivo y se leyó un saludo del Lic. Fabián Muñoz Rojo, integrante del CAOR (Centro Artiguista Oriental y Regional) de Uruguay.

La música continuó con el trío La Banda Oriental, integrado por Darío Echeverría Hornes (voz), Flavio Valdéz (guitarra) y Diego Franco (percusión). Además, la Asociación Artiguista entregó reconocimientos a distintas instituciones de la comunidad en agradecimiento a su labor en consonancia con el ideario de Artigas.

El cierre estuvo a cargo del Ballet Nativos del Yeruá, dirigido por Guada Benítez y Dante Viera, que ofreció un emotivo espectáculo de danza.

El encuentro fue declarado de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Escuelas, a través de su director, José Luis Ferrari, por su aporte a la reflexión crítica sobre la historia regional y nacional, y por fomentar valores democráticos, de soberanía y participación.

Finalmente, desde la Asociación Artiguista se agradeció la colaboración de numerosos referentes, vecinos e instituciones de Concordia, Puerto Yeruá, Calabacilla y Estancia Grande, que hicieron posible un evento de fuerte impronta binacional, reafirmando la vigencia del ideario artiguista.

Diario del Sur