Expectativa en Uruguay y Entre Ríos por una posible visita del papa León XIV a Paysandú

La noticia tomó fuerza luego de un comunicado difundido por la Conferencia Episcopal del Uruguay, firmado por el cardenal Daniel Sturla y los obispos Milton Tróccoli y Heriberto Bodeant, donde se señaló que “existe una alta probabilidad” de que el pontífice llegue al país, aunque aclararon que todavía no hay una fecha oficial confirmada.

De acuerdo a las declaraciones públicas realizadas por Sturla, la llegada del Papa “es casi segura”, mientras que el intendente de Florida, Carlos Enciso, sostuvo que la visita “es un hecho” y podría concretarse durante el mes de noviembre.

De confirmarse, sería la primera visita papal a Uruguay desde las históricas presencias de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

Paysandú aparece entre los posibles destinos

En Paysandú, la posibilidad de recibir al pontífice ya comenzó a despertar entusiasmo entre fieles y referentes religiosos.

El sacerdote Guillermo Buzzo, de la parroquia de Quebracho, expresó públicamente su deseo de que la ciudad sea parte del recorrido papal.

“Nos encantaría que León XIV visitara la Heroica y que se llevara de aquí la experiencia de un pueblo humilde, acogedor y capaz de convivir en paz. Para los que somos sanduceros y católicos la fiesta sería doble”, manifestó.

Aunque todavía no se conocen detalles oficiales sobre el itinerario, el nombre de Paysandú comenzó a tomar relevancia debido a su peso histórico, religioso y regional dentro del litoral uruguayo.

Impacto en Entre Ríos

La noticia también genera repercusión en Entre Ríos por la cercanía geográfica y el vínculo permanente que mantienen ciudades entrerrianas con Paysandú y otras localidades uruguayas.

En ciudades como Concordia, Colón, Gualeguaychu y Concepción del Uruguay, la posibilidad de una visita papal tan cercana despierta interés entre comunidades religiosas y vecinos que habitualmente cruzan hacia el vecino país.

Incluso, de concretarse una actividad oficial en Paysandú, se espera una importante movilización de fieles argentinos hacia la ciudad uruguaya.

Por ahora, desde la Iglesia Católica uruguaya mantienen la cautela y aguardan una confirmación oficial desde el Vaticano, aunque las declaraciones de los principales referentes eclesiásticos y políticos alimentan cada vez más la expectativa sobre una visita histórica de León XIV al Uruguay.

Con información de El Telégrafo

Redaccion de 7Paginas