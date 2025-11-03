Expectativa por la Ronda de Negocios Concordia Produce 2025

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, se supo que el evento, que originalmente estaba previsto para realizarse en el marco de la Expo Concordia Produce y debió reprogramarse por cuestiones logísticas, promete ser una jornada clave para el fortalecimiento del entramado productivo y comercial de la región.

Una oportunidad para generar contactos y nuevos negocios

La ronda es organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), con el apoyo de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER).

El objetivo central es propiciar encuentros cara a cara entre oferentes y demandantes de distintos sectores, en reuniones previamente coordinadas. Será un espacio estratégico para explorar oportunidades comerciales, visibilizar productos y servicios, ampliar redes de contacto y fomentar alianzas empresariales.

La actividad está dirigida a empresas y emprendimientos productivos, comercios, industrias, prestadores de servicios, proveedores, cámaras empresarias, cooperativas, distribuidores y profesionales de la región y provincias vecinas. La jornada iniciará formalmente a las 9 con las acreditaciones.

Inscripción y modalidad de participación

Las entidades organizadoras recordaron que las inscripciones se realizan de manera online a través del formulario disponible en el sitio oficial de Concordia Produce:

www.concordia.gob.ar/concordia-produce/ronda-de-negocios

o directamente mediante el enlace: https://acortar.link/Cr7Pit.

Una vez cerrado el período de inscripción, los participantes recibirán un catálogo con la información de las empresas inscriptas, para seleccionar con cuáles desean mantener reuniones durante la ronda.

Contacto y consultas

Para consultas e información adicional, los interesados pueden comunicarse a los correos:

concordiaproduce@concordia.gob.ar

ccisc@concordia.com.ar

o a los teléfonos 421-1551, 345 4133757 y 345 4746866.