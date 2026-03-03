Explicaron porque el municipio de Concordia implementara un arancel mínimo a los servicios deportivos

El nuevo esquema comprende el uso del Albergue Municipal de Deportistas, el Gimnasio, el Estadio Ciudad de Concordia y la Cancha de Hockey, además de entrenamientos, clases, actividades grupales y los servicios que brinda la Clínica del Deportista. También se incluyen inspecciones y la ocupación de espacios públicos en eventos deportivos.

Desde el Ejecutivo se precisó a 7Paginas, que los valores establecidos se encuentran por debajo de los que rigen en el sector privado y que podrán actualizarse periódicamente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, explicó que se trata de “un aporte mínimo” que permitirá sostener la calidad de los servicios, preservar las instalaciones y adquirir nuevo equipamiento. Asimismo, destacó que la totalidad de lo recaudado será reinvertida en el deporte local.

En cuanto al acceso, se aclaró que el sistema contempla beneficios, descuentos y exenciones para jubilados, personas con discapacidad, estudiantes y vecinos en situación de vulnerabilidad, con intervención de la Subsecretaría de Desarrollo Social, garantizando la equidad en la participación.

Los fondos obtenidos estarán destinados exclusivamente al mantenimiento de infraestructura, compra de equipamiento, mejora de servicios, contratación de profesionales y ampliación de la oferta deportiva. Según se informó, la implementación fue precedida por encuentros con clubes, profesores y referentes del ámbito deportivo, priorizando el diálogo y la construcción de consensos.

Finalmente, desde el Municipio adelantaron que en los próximos meses se dará a conocer públicamente el detalle de las mejoras realizadas con los recursos generados, en cumplimiento del compromiso de rendición de cuentas y transparencia en la gestión.