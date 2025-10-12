Explosión en zona céntrica de Concordia: un vecino sufrió quemaduras mientras manipulaba un compresor

Según los primeros datos recabados por un cronista de 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas, en la esquina de Presidente del Castillo y Asunción. Testigos relataron que se escuchó una fuerte detonación, y segundos después, un hombre salió a la vía pública pidiendo auxilio, con quemaduras visibles en distintas partes del cuerpo.

Vecinos del lugar rápidamente acudieron en su ayuda, mientras se daba aviso al servicio de emergencias 107, que trasladó al herido al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde permanece bajo atención médica.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la víctima habría estado manipulando un compresor al momento del accidente, aunque por el momento se desconocen las causas exactas de la explosión.

Personal policial, transito municipal, bomberos voluntarios y de emergencias trabajó en la zona para recolectar información y evaluar los daños, mientras se aguarda el parte médico oficial que determine la gravedad de las lesiones sufridas por el vecino.