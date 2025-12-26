Explotó el verano en Federación

De acuerdo a lo registrado por 7Paginas, el destino turístico mostró claras señales de una temporada prometedora ya desde la Nochebuena, cuando tres restaurantes abrieron sus puertas para recibir a quienes eligieron Federación para celebrar la Navidad. Este movimiento anticipa lo que podría repetirse —y potenciarse— durante la noche del 31 de diciembre y el 1º de enero.

Sin dudas, las playas fueron el epicentro de la jornada. Playa Grande concentró la mayor cantidad de personas, con cada espacio ocupado por federaenses y visitantes. Playa Baly también tuvo una destacada concurrencia, mientras que Playa Sur recibió un número menor, aunque constante, de veraneantes.

Otro aspecto que llamó la atención fue la importante presencia de embarcaciones realizando actividades acuáticas en el embalse del lago de Salto Grande, sumando movimiento y color a una jornada típicamente veraniega.

En paralelo, el parque termal ofreció un panorama muy positivo, con el parque acuático como principal atractivo para grandes y chicos, consolidándose como una de las opciones más elegidas para combatir el calor.

Este escenario se presenta como un excelente anticipo de lo que será la temporada de verano en Federación. Varios alojamientos ya registran ocupación plena, y se espera un importante arribo de turistas para el inicio de enero, con especial expectativa puesta en la Fiesta Nacional del Lago, uno de los eventos más relevantes del calendario turístico local.

