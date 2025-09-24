Expo “Concordia Produce”: Fernando Marull y Sergio Salimbeni expondrán en el Centro de Convenciones

El viernes 17 de octubre a las 20 hs, en el Centro de Convenciones, el economista Fernando Marull (Foto) brindará la charla “Economía post Elecciones”. Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina y Magíster en Macroeconomía y Mercados Financieros (UBA), Marull fue asesor del Ministerio de Economía de la Nación entre 2016 y 2019, además de contar con experiencia en banca privada en Argentina y Chile. Actualmente dirige su consultora FMyA (Fernando Marull y Asociados) y participa activamente en medios nacionales e internacionales como LN+, Clarín, La Nación, Infobae, CNN, The Economist, Financial Times y Bloomberg.

En tanto, el sábado 18 de octubre a las 18 hs, será el turno del Dr. Ing. Sergio D. Salimbeni, quien expondrá sobre “Producción circular, la IA y el factor humano: desafíos en la Argentina”. Salimbeni es Ingeniero en Electrónica (UTN), Magíster en Administración (USAL–Deusto), Doctor en Administración (Atlantic University) y Doctor en Ingeniería Industrial (UNLZ). Con más de 25 años de trayectoria en empresas multinacionales, actualmente se desempeña como Director del Instituto de Investigación en Arte, Arquitectura y Tecnología de la USAL y como profesor-investigador posdoctoral en la Universidad de Bolzano (Italia), especializado en Industrias 5.0, producción sostenible, gemelos digitales y gestión de proyectos.

Según se informó a 7Paginas, ambas conferencias forman parte de un programa que busca acercar a Concordia debates de actualidad y proyección futura, vinculados con el desarrollo económico, la innovación tecnológica y la producción sustentable.

Inscripciones abiertas para la Ronda de Negocios

En el marco de la Expo, el viernes 17 de octubre desde las 9 hs se llevará a cabo la Ronda de Negocios, organizada junto a CAME, que permitirá a empresas, productores, prestadores de servicios y organizaciones sectoriales concretar reuniones estratégicas y generar nuevas oportunidades comerciales.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de octubre inclusive a través del siguiente formulario:

Formulario de inscripción

Para mayor información o consultas, se puede ingresar a www.concordia.gob.ar/concordia-produce o comunicarse al +54 9 345 413 3757.