Expondrán en Concordia las obras seleccionadas en el Salón de Fotografía de Entre Ríos

Participarán en la categoría Color:

1° Premio

Obra: El resplandor de Máximo

Autor: Álvaro Mariano Monzón (San Jaime)

2° Premio

Obra: El astronauta, de la serie Realismo Mágico entrerriano

Autor: Luis Vargas González (San Jaime)

3° Premio

Obra: Efímero

Autor: María Soledad Tessore (Paraná)

Por la categoría Blanco y Negro:

1° Premio

Obra: Soledades en el río

Autor: Carlos Alberto Contreras (Concordia)

2° Premio:

Obra: Caballo Negro

Autor: Diego Páramo (Paraná)

3° Premio

Obra: Hermano Entrerriano

Autor: Rubén Darío Clivio (Paraná)

También serán parte, en carácter de mención, obras de: Rafael Villalba (Paraná), Noelia Folguera (Concordia), Silvia Gotte (Paraná), Eduardo Boggione (Paraná), Alan Feyt (Paraná), Laura González Languasco (Paraná), Gabriela Pérez (Paraná), Paula Coky (Paraná), Carlos Contreras (Concordia), Luis Vargas González (San Jaime).

La muestra estará abierta del 18 de diciembre al 10 de enero y se podrá visitar de martes a viernes 9 a 12 y de 17 a 20; sábados de 10 a 12 y de 17 a 19.

El jurado estuvo integrado por los fotógrafos Julián Villarraza, Juliana Faggi y Juan Vidal.

La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos a través del Museo Provincial de la lmagen.