Expondrán en Concordia las obras seleccionadas en el Salón de Fotografía de Entre Ríos

Participarán en la categoría Color:
1° Premio
Obra: El resplandor de Máximo
Autor: Álvaro Mariano Monzón (San Jaime)
2° Premio
Obra: El astronauta, de la serie Realismo Mágico entrerriano
Autor: Luis Vargas González (San Jaime)
3° Premio
Obra: Efímero
Autor: María Soledad Tessore (Paraná)
Por la categoría Blanco y Negro:
1° Premio
Obra: Soledades en el río
Autor: Carlos Alberto Contreras (Concordia)
2° Premio:
Obra: Caballo Negro
Autor: Diego Páramo (Paraná)
3° Premio
Obra: Hermano Entrerriano
Autor: Rubén Darío Clivio (Paraná)
También serán parte, en carácter de mención, obras de: Rafael Villalba (Paraná), Noelia Folguera (Concordia), Silvia Gotte (Paraná), Eduardo Boggione (Paraná), Alan Feyt (Paraná), Laura González Languasco (Paraná), Gabriela Pérez (Paraná), Paula Coky (Paraná), Carlos Contreras (Concordia), Luis Vargas González (San Jaime).
La muestra estará abierta del 18 de diciembre al 10 de enero y se podrá visitar de martes a viernes 9 a 12 y de 17 a 20; sábados de 10 a 12 y de 17 a 19.
El jurado estuvo integrado por los fotógrafos Julián Villarraza, Juliana Faggi y Juan Vidal.
La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos a través del Museo Provincial de la lmagen.