Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para el norte entrerriano

De acuerdo a ellos, los departamentos La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná, Victoria, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia, serán afectados por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Pronostico

En Concordia y la zona se anuncia un 70% de probabilidades de tormentas fuertes para la madrugada de este lunes, y un 40% de probabilidades de chaparrones para la mañana y por la tarde comenzara a mejorar el clima con cielo mayormente nublado. El dia tendrá una minima de 21 gradios y una máxima de 24 grados.

Para el martes volverá la estabilidad climática comenzando el dia con una minima de 16 grados y una máxima de 26 grados con cielo parcialmente nublado y el regreso del sol.

Y a partir del dia miércoles las temperaturas irán en aumento alcanzado los 30 grados y superando esa marca el ia viernes

Redaccion de 7Paginas