Domingo 30 de noviembre de 2025
Extendieron la alerta amarilla por lluvias y tormentas para el norte entrerriano

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el centro norte del territorio provincial, por lluvias y tormentas para este lunes por la madrugada.
Redacción 7Paginas

De acuerdo a ellos, los departamentos La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná, Victoria, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia, serán afectados por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Pronostico

En Concordia y la zona se anuncia un 70% de probabilidades de tormentas fuertes para la madrugada de este lunes, y un 40% de probabilidades de chaparrones para la mañana y por la tarde comenzara a mejorar el clima con cielo mayormente nublado. El dia tendrá una minima de 21 gradios y una máxima de 24 grados.

Para el martes volverá la estabilidad climática comenzando el dia con una minima de 16 grados y una máxima de 26 grados con cielo parcialmente nublado y el regreso del sol.

Y a partir del dia miércoles las temperaturas irán en aumento alcanzado los 30 grados y superando esa marca el ia viernes

