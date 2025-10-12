Extienden el alerta amarilla por tormentas para toda la región de Salto Grande

De acuerdo al informe actualizado del organismo nacional al que tuvo acceso 7Paginas, las tormentas fuertes llegarán en la noche de este sábado a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

Además, el SMN advirtió que durante la madrugada del domingo el fenómeno alcanzará a Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde se espera una importante actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h, lluvias intensas y ocasional caída de granizo.

El alerta indica que las tormentas podrían ser de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superiores en algunos sectores.

Durante la tarde de este sábado, usuarios de redes sociales compartieron imágenes del granizo que sorprendió a los vecinos en localidades como Paraná y Victoria, donde la pedrada se adelantó a lo previsto por el pronóstico inicial.

Tras estas inclemencias, se espera un marcado descenso de temperatura. Las mínimas rondarán entre los 12 y 13 grados y las máximas no superarán los 23°, luego de jornadas que registraron valores superiores a los 32° en varias ciudades entrerrianas.

Desde el SMN recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y resguardar objetos que puedan ser desplazados por el viento.