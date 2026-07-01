Extienden la licitación del Hotel Ayuí y suman nuevos incentivos para atraer inversiones privadas

La Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande anunció la extensión del plazo para la presentación de ofertas de la Licitación Pública correspondiente a la concesión del Hotel Ayuí, una de las iniciativas de inversión turística más importantes de la región. La nueva fecha límite será el 4 de agosto de 2026 a las 11 horas.

La medida alcanza al Contrato SG N.º 801, que contempla la refacción, remodelación, restauración, parquización y posterior administración, explotación comercial y funcionamiento del tradicional hotel, ubicado en el perilago de Salto Grande.

Según se informó a 7Paginas, la prórroga fue acompañada por una ampliación de los incentivos previstos en el pliego, con el objetivo de facilitar la participación de potenciales inversores y permitir la elaboración de proyectos de desarrollo más integrales.

Nuevos beneficios para los oferentes

Entre las ventajas incorporadas se destaca un plazo de concesión de 30 años, con posibilidad de extenderlo por 10 años más.

Además, durante toda la vigencia de la concesión, la Delegación Argentina de CTM se hará cargo de los costos de agua potable y energía eléctrica, reduciendo significativamente los gastos operativos del futuro concesionario.

A estos beneficios se suma un período de gracia de tres años, contados desde la habilitación del complejo, durante el cual no deberá abonarse el canon básico. También se incorporó la posibilidad de solicitar un apoyo económico para la compra de materiales y equipamiento destinados a las obras de refacción y modernización, conforme a las condiciones establecidas en el pliego licitatorio.

Otro aspecto considerado clave para brindar previsibilidad a los inversores es que el contrato establece la imposibilidad de rescindir anticipadamente la concesión por razones de interés público durante un período de 20 años.

Asimismo, quienes presenten proyectos podrán evaluar la incorporación al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) de Entre Ríos, herramienta provincial que contempla beneficios fiscales, energéticos y financieros para emprendimientos que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Un complejo con gran potencial turístico

El Hotel Ayuí cuenta actualmente con una importante infraestructura, integrada por 40 habitaciones, tres piscinas, spa, salón de eventos con capacidad para 200 personas y acceso a playa, además de amplios espacios que permiten proyectar futuras ampliaciones.

Su ubicación estratégica, en el entorno natural del Perilago de Salto Grande, muy cerca de las termas, parques acuáticos y a pocos kilómetros de la frontera con Uruguay, lo posiciona como uno de los emprendimientos turísticos con mayor potencial de desarrollo del litoral argentino.

Desde la Delegación Argentina señalaron que la decisión de extender el plazo responde al interés manifestado por distintos actores del sector privado y busca favorecer la presentación de propuestas sólidas que permitan recuperar y poner en valor uno de los complejos turísticos más emblemáticos de Concordia.

Cómo acceder a la licitación

Los interesados podrán consultar el pliego y toda la documentación correspondiente a través del sitio oficial de Salto Grande.

Las consultas podrán realizarse por escrito hasta el 21 de julio, mediante el correo electrónico habilitado por la organización.

Además, recordaron que será obligatorio realizar una visita de inspección al Hotel Ayuí, la cual deberá coordinarse previamente con el responsable designado por la Delegación Argentina, requisito indispensable para participar del proceso licitatorio.