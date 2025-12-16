Extienden la prisión preventiva para cuatro integrantes de la familia Prette acusados por el crimen de Jessica Bravo

La audiencia se prolongó por más de cuatro horas, durante las cuales se escucharon los planteos de todas las partes intervinientes. Finalmente, el magistrado dispuso que Brisa Antonella Prette, Juan Daniel Prette, Roxana Isabel Prette y Milagros Prette continúen bajo prisión preventiva efectiva por un plazo de 90 días, mientras avanza la investigación que lleva adelante el fiscal Martín Núñez.

En el debate participaron los defensores de los imputados, los doctores Osvaldo Sarli y Diego Briceño; la abogada querellante Brenda Vittori, en representación de la familia de la víctima; y el fiscal Núñez, quien solicitó la extensión de la medida cautelar para garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.

Los acusados se encuentran imputados por el delito de homicidio agravado por la intervención premeditada de dos o más personas, en el marco de la causa que investiga el asesinato de Jessica Bravo, de 26 años. El hecho ocurrió el 9 de septiembre, cuando la joven fue atacada con un arma blanca y recibió una puñalada mortal frente a la vivienda de su madre, ubicada sobre calle Lieberman, entre Diamante y Feliciano, en el barrio Las Viñas.

Con información de Concordia policiales