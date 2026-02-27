Extrajeron árboles sin autorización en zona céntrica de Concordia y el Municipio advirtió que se violó la normativa vigente

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, la acción vulnera la Ordenanza N.º 29.294, que en su artículo 27 y concordantes establece las sanciones correspondientes para este tipo de situaciones cuando no se cuenta con el permiso oficial.

Además, la intervención también contraviene el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), cuyo apartado 9.4.4 declara a la calle 1.º de Mayo —en el tramo comprendido entre Entre Ríos y Colón— como corredor protegido por su valor patrimonial, resguardando la totalidad de sus componentes urbanos, entre ellos el arbolado.

En este marco, el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Lopez, subrayó que “el arbolado urbano no solo forma parte del patrimonio ambiental y paisajístico de la ciudad. Su preservación no es únicamente una obligación legal, sino también un compromiso colectivo con el desarrollo sostenible y con la identidad urbana”.

El funcionario remarcó asimismo que los árboles en el ámbito urbano aportan múltiples beneficios: mejoran la calidad del aire, regulan la temperatura, contribuyen a la biodiversidad y jerarquizan el espacio público. También cumplen un rol clave en la disminución del ruido, la gestión del agua de lluvia y el incremento del valor inmobiliario en las zonas donde se encuentran.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos reafirmaron el compromiso de la actual gestión con la protección del arbolado público y recordaron a la comunidad la importancia de respetar la normativa vigente, a fin de preservar un patrimonio ambiental y urbano que pertenece a todos los vecinos.