Extrema violencia en un centro de salud de Paraná: un hombre desarmó a un policía y baleó al jefe de una comisaría

Según las primeras informaciones, el agresor sería un paciente que se encontraba dentro del establecimiento sanitario y que, por razones que aún se investigan, comenzó a comportarse de manera violenta y fuera de control, lo que generó preocupación entre el personal de salud y las personas presentes en el lugar.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de la Policía para intentar controlar el episodio. Sin embargo, durante la intervención se produjo un forcejeo y el hombre logró quitarle el arma a uno de los uniformados.

En medio de la tensión, el agresor efectuó un disparo que impactó en una de las piernas del jefe de la Comisaría Quinta, quien participaba del operativo policial.

Tras el hecho, el funcionario herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín para recibir atención médica. En tanto, el agresor fue reducido por los efectivos y quedó detenido dentro del propio Centro de Salud Carrillo.

El episodio generó momentos de gran tensión y conmoción entre el personal sanitario y los pacientes que se encontraban en el lugar, mientras que posteriormente se desplegó un importante operativo policial en la zona.

Las autoridades trabajan ahora en la investigación para determinar con precisión cómo se produjo el arrebato del arma reglamentaria y las circunstancias en las que se desarrolló el violento hecho.

Reporte 107