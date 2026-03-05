7PAGINAS

Jueves 5 de marzo de 2026
Extrema violencia en un centro de salud de Paraná: un hombre desarmó a un policía y baleó al jefe de una comisaría

Un grave episodio de violencia se registró este jueves al mediodía en el Centro de Salud Ramón Carrillo de la ciudad de Paraná, donde un hombre logró arrebatarle el arma reglamentaria a un efectivo policial y efectuó un disparo que hirió al jefe de la Comisaría Quinta.
Redacción 7Paginas

Según las primeras informaciones, el agresor sería un paciente que se encontraba dentro del establecimiento sanitario y que, por razones que aún se investigan, comenzó a comportarse de manera violenta y fuera de control, lo que generó preocupación entre el personal de salud y las personas presentes en el lugar.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de la Policía para intentar controlar el episodio. Sin embargo, durante la intervención se produjo un forcejeo y el hombre logró quitarle el arma a uno de los uniformados.

En medio de la tensión, el agresor efectuó un disparo que impactó en una de las piernas del jefe de la Comisaría Quinta, quien participaba del operativo policial.

Tras el hecho, el funcionario herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín para recibir atención médica. En tanto, el agresor fue reducido por los efectivos y quedó detenido dentro del propio Centro de Salud Carrillo.

El episodio generó momentos de gran tensión y conmoción entre el personal sanitario y los pacientes que se encontraban en el lugar, mientras que posteriormente se desplegó un importante operativo policial en la zona.

Las autoridades trabajan ahora en la investigación para determinar con precisión cómo se produjo el arrebato del arma reglamentaria y las circunstancias en las que se desarrolló el violento hecho.

