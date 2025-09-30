7PAGINAS

Martes 30 de septiembre de 2025
Fabio D’Angelo: “El voto en blanco va a castigar en octubre”

El Dr. Fabio D’Angelo, presidente del Grupo San José, lanzó un duro pronunciamiento sobre la situación política y social de Concordia, en el que apuntó contra las disputas partidarias y advirtió que el voto en blanco podría convertirse en un fuerte castigo en las elecciones de octubre.
Redacción 7Paginas

“Me sorprendió la pelea en las redes y medios de ‘los de siempre’ por quién hizo o hace. La única realidad es que Cresto y el otro pibe son de Sastre”, expresó D’Angelo, en referencia al cruce entre dirigentes locales.

El abogado cuestionó que, mientras Concordia volvió a ser señalada como la ciudad más pobre del país, los políticos centren sus esfuerzos en confrontaciones estériles. “Todavía no he visto un niño o un abuelo que coma aeropuerto o costanera. Hay mucha hambre, desnutrición, delincuencia y falta de trabajo, para que los políticos pierdan su tiempo en sus peleas electoralistas”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la sociedad reclama cambios profundos: “El pueblo quiere trabajo, progreso, dignidad. La gente está harta de los mismos de siempre, de los discursos vacíos, de la foto para la tribuna”.

D’Angelo no ahorró críticas a las gestiones municipales: “Azcué lleva casi dos años sin hacer nada de nada, y Cresto abandonó la ciudad a mitad de su gestión dejándola inconclusa”.

Finalmente, cerró con una sentencia categórica: “La única verdad es la realidad, y es que Concordia sigue siendo la ciudad más pobre de la Argentina”.

