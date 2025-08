Fabio Ramiro D’Angelo cuestiona al “peronismo” cipayista y advierte sobre la mayor contradicción dentro del Movimiento Justicialista

Por estos días se debate a cielo abierto donde está la contradicción mayor en el ideario del Movimiento Nacional Justicialista. Algunos piensan que hoy es Milei, otros pensamos que al igual que Alfonsín, De la Rúa y Macri lo del actual presidente pronto será otra mala, la cuarta, pesadilla del pueblo Argentino.

Por el contrario creemos que esa contradicción se encuentra dentro mismo del movimiento y consiste en la falta de una conducción movimientista y doctrinaria. Pensamos que la intromisión interesada, algunos con buenas intensiones pero sin ser peronistas como es el caso del progresismo, socialdemócratas, radicales “K”, socialistas, comunistas etc. etc que hasta 2013 lo aborrecian al peronismo, pero que vieron la luz prendida, la ventana abierta y entraron ocupando importantísimos cargos y produciendo un descalabro en la institución Partido Justicialista. Por otra parte y en la vereda de enfrente están los “quintacolumnas” del imperio, los liso y llanos cipayos mercaderes de la política que vociferaban en cuanto micrófono y cámara le daban allá por el 2018 ( (7) Video | Facebook) que iban a meter preso a todos los “kirchneristas” como es de público y notorio hacia Sergio Massa presidente del centroderechista partido “Frente Renovador”, quede claro no es “Partido Justicialista”.

Es importante registrar que hay todo un programa del imperialismo para Argentina y para la región. Recientemente el futuro embajador de EEUU para Argentina Peter Lamelas habló ante los congresistas en Washington y dijo que se va a “asegurar” que Crisrtina Kirchner reciba “la justicia que bien merece”, que va a “vigilar” a las provincias y que va a “apoyar a Milei” para que gane las elecciones, que el problema de Argentina es “su territorio dividido en provincias” o sea la gente que vivimos en las provincias, que venía a “que todos los minerales que tiene nuestro país y los recursos naturales sean utilizados por Estados Unidos” y varias cosas más que no hacen a éste pensamiento.

Por estos días el “alterego” de Sergio Tomás Massa, el afiliado al Partido Justicialista Guillermo Michel que fuera Director General de Aduanas durante el período en que el primero fue Ministro de Economía del peor gobierno peronista de la historia, recorre la provincia de Entre Ríos como primer candidato a Diputado Nacional del PJ, despues de que no hubiera internas por obra y magia de la rosca coorporativa pejotista.

Para fundamentar lo concreto y yendo al objeto de éstas lineas, que es ¿Dónde se encuentra la contradicción mayor en el Movimiento Nacional Justicialista?, vale refrescarle la memoria y/o informarles, por si no lo sabían, a los compañeros que van a ir a aplaudir al personaje a Güemes 317, la reciente visita del candidato Michel el día 18/07/25 a la AmCham Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense y la BritCham camara Argento/Inglesa, para dialogar –lobismo que se llama- respecto de la coyuntura macroeconómico y las leyes que se van a analizar en el futuro Congreso de la Nación. ¿a que creen compañeros que fue Michel a la AmCham? Michel en AmChan: «Argentina necesita un presupuesto aprobado por ley» | R2820 | Noticias de Gualeguaychú

Con ese ¿peronismo? es imposible una ¡¡¡Patria Socialmente Justa, Económicamente Libre y Políticamente Soberana!!!