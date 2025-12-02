Falleció el cirujano Daniel Ojeda, condenado por la muerte de dos pacientes en cirugías estéticas ilegales

Ojeda se encontraba alojado en un Complejo Penitenciario de Buenos Aires cumpliendo una condena firme por homicidio y lesiones. El cirujano acumulaba dos sentencias: una emitida por la Justicia de Entre Ríos por la muerte de la ciudadana uruguaya Iris Amaro, de 45 años, quien falleció en 2019 tras una liposucción realizada en una clínica no habilitada en pleno centro de Concordia; y otra dictada por la Justicia porteña por el fallecimiento de Débhora Campos Gonzáles, ocurrido en 2022 luego de una intervención en un departamento adaptado ilegalmente como quirófano en el barrio Villa General Mitre, en CABA.

Ambos expedientes fueron unificados por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Buenos Aires, que fijó una pena única de 11 años de prisión y ratificó la prohibición de ejercer la medicina por 16 años.

Su fallecimiento cierra un capítulo judicial que generó gran impacto en Concordia y en el ámbito médico, ya que ambos hechos pusieron en evidencia el riesgo de las intervenciones estéticas ilegales y la gravedad de ejercer la medicina sin habilitación.