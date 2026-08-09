Falleció el concejal justicialista de Concordia Guillermo Satalia Méndez

El concejal justicialista de Concordia Guillermo Satalia Méndez (52) falleció este domingo, según pudo confirmar 7Páginas durante el mediodía.

El abogado atravesaba una grave enfermedad y se encontraba en Concordia al momento de su fallecimiento.

Satalia Méndez integraba el Concejo Deliberante de Concordia en representación del justicialismo. Su ausencia en las últimas sesiones había estado relacionada con el tratamiento médico que llevaba adelante.

En abril pasado, el edil había solicitado autorización para ausentarse de las sesiones debido a un tratamiento médico que había iniciado en Buenos Aires, situación que le había impedido desarrollar con normalidad sus actividades legislativas.

La noticia generó pesar en el ámbito político y legislativo de la ciudad, donde Satalia Méndez desarrollaba su actividad como representante del peronismo.

Desde 7Páginas se acompaña a sus familiares, amigos, compañeros y allegados en este momento de profundo dolor.