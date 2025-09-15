Falleció el joven motociclista de Chajari que se accidentó el fin de semana

Cabe recordar que el siniestro vial se registró cuando una camioneta Chevrolet S10, que circulaba por calle Siburu en dirección a avenida 9 de Julio, y una motocicleta Honda Twister 250, que lo hacía por calle Estrada hacia Mitre, colisionaron violentamente por causas que aún se investigan.

Producto del impacto, los dos ocupantes de la moto —que no llevaban casco protector— sufrieron graves lesiones. El conductor, identificado como Marzoratti, de 21 años, sufrió politraumatismos y un traumatismo severo de cráneo. Tras ser asistido en el hospital Santa Rosa de Chajarí, fue derivado de urgencia al Masvernat, donde finalmente se produjo su deceso.

En tanto, el acompañante resultó con múltiples contusiones y permanece internado en el hospital local, fuera de peligro pero en observación.

