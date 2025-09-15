7PAGINAS

Lunes 15 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Falleció el joven motociclista de Chajari que se accidentó el fin de semana

Un trágico desenlace tuvo el accidente de tránsito ocurrido este fin de semana en Chajarí. Según confirmaron fuentes oficiales, en la madrugada de este lunes, a las 00:15 horas, se produjo el fallecimiento del joven motociclista que permanecía internado en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Cabe recordar que el siniestro vial se registró cuando una camioneta Chevrolet S10, que circulaba por calle Siburu en dirección a avenida 9 de Julio, y una motocicleta Honda Twister 250, que lo hacía por calle Estrada hacia Mitre, colisionaron violentamente por causas que aún se investigan.
Producto del impacto, los dos ocupantes de la moto —que no llevaban casco protector— sufrieron graves lesiones. El conductor, identificado como Marzoratti, de 21 años, sufrió politraumatismos y un traumatismo severo de cráneo. Tras ser asistido en el hospital Santa Rosa de Chajarí, fue derivado de urgencia al Masvernat, donde finalmente se produjo su deceso.
En tanto, el acompañante resultó con múltiples contusiones y permanece internado en el hospital local, fuera de peligro pero en observación.
Chajari al Dia-7Paginas